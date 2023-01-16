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Özel okullara uygulanacak zam oranında neye dikkat edilmeli?

16 Ocak 2023 Pazartesi 13:43
Özel okullara uygulanacak zam oranında neye dikkat edilmeli?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 2023- 2024 eğitim öğretim yılında özel okul zam oranını yüzde 65 olarak açıklamıştı. Veliler ile okul yönetimleri bu zam oranlar sonrası fiyat konusunda anlaşma yapmaya başladılar. Bazı kurumlar eğitim dışındaki hizmetlerine de zam uygulamaya başladı. Veliler bu durumdan rahatsız olurken, Eğitim Yatırımcısı Cihan Baba, “velilerin tek yapması gereken bakanlığın fiyat artışını eğitim dışı faaliyetler ile artırmaya çalışan okulların sözleşmelerini dikkatli okuması.” dedi.

Yeni gelen zam ile herkes kendine göre haklı yanları olduğunu söyleyen Eğitim Yatırımcısı Cihan Baba, “Sosyal medyada günlerdir özel okul fiyatları ile ilgili söylemler, yazılar, yorumlar dönüp duruyor. Veliler fiyatın fazlalığından, bazı okul sahipleri artışın azlığından, heyecanlılar aslında özel okulların hepsinin kapanması gerektiğinden bahsediyor. Dikkat ettiniz mi sesi çıkmayan bir kesim var. Gerçekten bu işi ehli ile yapan, yıllardır eğitime gönül vermiş, zincir markalar yüzünden adına artık butik okul dediğimiz, yıllardır adını herkesin bildiği, herkesin eğitim kurumu deyince aklına ilk gelenlerden olan sektör temsilcilerinin hiç sesi çıkmıyor. Çünkü bu durum Nasrettin hocanın sen de haklısın, sen de haklısın, ben de haklıyım fıkrasındaki durum gibi; herkes haklı. Bakanlık fiyat artışını veliler lehine belirlerken haklı, veliler bu hayat pahalılığında artan fiyatlar ile ödemeleri nasıl yapacaklarını düşünürken haklı, okul temsilcileri artan maliyetler ile işletmelerini nasıl hayatta tutacaklarını düşünürken haklı. “ dedi.

“Bakanlık tek taraflı karar almayarak en doğrusunu yapıyor”

Velilerin eğitim dışı uygulanacak zamlara dikkat etmeleri için uyaran Eğitim Yatırımcısı Baba, “Bakanlığın uygun gördüğü fiyat artışı sadece velileri korumaya yönelik değil. Aynı zamanda okulları da korumaya yönelik. Bu gibi kriz yönetim dönemlerinde bakanlık tek taraflı karar almayarak en doğrusunu yapıyor. Çünkü onun işi aynı zamanda sistemin de sürdürülebilir olmasını sağlamak. Burada velilerin tek yapması gereken bakanlığın fiyat artışını eğitim dışı faaliyetler ile artırmaya çalışan okulların sözleşmelerini dikkatli okuması.” dedi.

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Özel Okullara Uygulanacak Zam Oranında Neye Dikkat Edilmeli
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