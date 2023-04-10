Özel okul seçerken doğru tercih yapmanızı sağlayacak 15 kriter

İSTANBUL- GEN Eğitim Kurumları Genel Müdürü ve 37 Yıllık Eğitim Uzmanı Erol Boy, velilere özel okul seçiminde dikkat etmeleri gereken önemli noktaları anlattı.

GEN Koleji ve Eğitim Kurumları Genel Müdürü Erol Boy, “Velinin kayıt yaptıracakları okulda, bazı önemli konularda bilgi edinerek karar vermesi velilerimizin yararına olacaktır. Özellikle, Anaokulu ve İlkokul velilerinin bu kriterleri sorgulamaları oldukça önemli” diyerek özel okul seçiminde velilerin sorması gereken soruları şöyle sıralıyor:

Çocuğunuzun geleceği için doğru okul tercihi yapmanızı sağlayacak kriterler

1) Okul, kalıcılık ve tecrübe açısından yeterli eğitim birikimine sahip mi? Öğrenci okul öncesinden başlayıp lise öğretiminin sonuna kadar farklı program seçenekleri ile aynı kurumda öğrenimine devam edebilecek mi?

2) Toplam kalite anlayışı okulun eğitim-öğretim ve yan hizmetlerinde etkin olarak hissediliyor mu? Hizmetlerin yürütülmesinde yönetici, öğretmen, veli, öğrenci görüşleri de alınıyor mu?

3) Okulun öğrencileri, öğretmenleri, velileri ve çalışanları arasında iyi bir iletişim var mı? Öğrenciler ve mezunlar, kendilerini okul ailesinin parçası olarak görebiliyorlar mı?

4) Yönetici, öğretmen ve çalışanlar için düzenli hizmet içi eğitimler sağlanıyor mu?

5) Okul öncesi döneminden başlayarak lise öğretiminin sonuna kadar planlanmış ve uluslararası alanda kullanılan geçerli tekniklerin uygulandığı bir program ile öğrencilere yabancı dil öğretiliyor mu? İkinci yabancı dil eğitimi ciddiye alınıyor mu?

6) Anaokulu, İlkokul, Ortaokul ve Lise dönemlerinde her yaşa ve her öğrenciye özel olarak uygun beceri ve yeteneklerin, yetenek eğitim uzmanları tarafından keşfedilerek doğru yönlendirildiği “genç yetenekler akademisi” gibi programları mevcut mu? Okulun öğrencileri “geleceğin meslekleri” odağında bilinçlendiriliyor ve geliştiriliyor mu?

7) Gelecek nesil öğrenim modelini ’OECD 2030 Geleceğin Eğitim ve Becerileri’’ vizyonu çerçevesinde sunabiliyor mu? “Gelecek Bilgisi” dersi ile gelecek okuryazarlığı sağlıyor mu?

8) Derslikler en fazla 24 öğrenci alacak şekilde planlanmış mı? Her öğrenciye bir bilgisayarın düştüğü, araştırma ve bilgiye ulaşma kullanımlarına açık, güvenli ve yüksek hızlı internet bağlantısı olan bilgisayar ortamları mevcut mu? Okulun teknolojik altyapısı uzaktan öğretim süreçlerine uygun hale getirilmiş mi?

9) Sınıf içi öğrenme, konu tarama testleri ile kontrol edilip, yeterince öğrenilmeyen konular tekrarlanıyor mu? Gerektiğinde (etüt faaliyetleri dışında) hafta içi ve hafta sonunda ücretsiz kurslarla öğrencilerin eksikleri tamamlanıyor mu? Tam donanımlı laboratuvarlar mevcut mu? Laboratuvarlar aktif kullanılıyor mu?

10) Maker Atölyeleri ve Fen - Bilişim Teknolojileri laboratuvarlarında yer alan, deneyim ve keşfe dayalı ‘’Yaparak ve Yaşayarak Öğrenme’’ esasına göre seçilmiş; eğlenceli bilim deneyleri, STEAM setleri, robotik ve kodlama ürünleri, 3D printerlar, arduino setleri, eğitim amaçlı üretilmiş programlanabilir dronelar gibi birçok donanım sayesinde öğrencilerin geliştirdiği inovatif çözümlere prototip tasarlamalarına imkan veriliyor mu?

11) Sosyal aktiviteler yeteri kadar çeşitli ve ücretsiz mi? Sosyal etkinlikler ve ekstra spor çalışmaları için uygun alanlar sağlanmış mı? Bu etkinlikler ücretsiz olarak sunuluyor mu?

12) Okula ulaşımın Trafik açısından güvenliği, kolaylığı, öğrenciye sağlayacağı zaman kazancı veya kaybı neler olacaktır?

13) Okulun, yeni kayıtta veya kayıt yenilemelerde veli ile yaptığı “Öğrenci Kayıt Sözleşmesi” şartları dışında veliden talebi var mı?

14) Ülkemizin bir gerçeği olan, deprem ve sel gibi olası büyük afetlere karşı binalar ve afet acil durum planları ne kadar hazır?

15) Okullar afetten sonra, normalliği temsil eden ve eğitim yoluyla normal yaşama geri dönmeyi kolaylaştıran önemli kurumlardır. Böyle zamanlarda okulda bulunmak ve etkinliklere katılmak çocukların ihtiyaçlarını daha kolaylıkla iletmelerine yardımcı olur. Seçtiğiniz okulun eğitmen kadrosu bu bilinçte yetkin ve hazır mi?

HABER: EMİR YÜCEL