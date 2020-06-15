ÖSYM: YKS giriş belgeleri erişime açıldı

ANKARA -

ÖSYM'den yapılan yazılı açıklamada, 27 Haziran'da uygulanacak 2020-YKS 1'inci Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT), 28 Haziran'da uygulanacak 2020-YKS 2'nci Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve 2020-YKS 3'üncü Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) adaylarının sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemlerinin tamamlandığı belirtildi.

Açıklamada, "Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM'nin 'https://ais.osym.gov.tr' internet adresinden bugün saat 14.30'dan itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir. 2020-YKS 1'inci Oturum TYT ve 2'nci Oturum AYT için adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır. 2020-YKS 3'üncü Oturum YDT için adaylar saat 15.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır" denildi.