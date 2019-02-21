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ÖSYM'den 'Geçici Kimlik Belgesi' açıklaması

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi(ÖSYM), kimliğini kaybeden adayların mağduriyetini gidermek amacıyla sınav günü açık tutulacak nüfus müdürlüklerinde görevli personel tarafından 'Geçici Kimlik Belgesi' düzenleneceği açıkladı.

ÖSYM'den 'Geçici Kimlik Belgesi' açıklaması

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi(ÖSYM), kimliğini kaybeden adayların mağduriyetini gidermek amacıyla sınav günü açık tutulacak nüfus müdürlüklerinde görevli personel tarafından 'Geçici Kimlik Belgesi' düzenleneceği açıkladı.

21 Şubat 2019 Perşembe 15:39
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ÖSYM'den 'Geçici Kimlik Belgesi' açıklaması

ANKARA - ÖSYM'den yapılan yazılı açıklamada, başkanlık tarafından uygulanan sınavlarda, sınava girişte geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilen nüfus cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı'nı sınav öncesi kaybeden adayların sınava girebilmelerini sağlamak amacıyla sınav yapılacak merkezlerdeki nüfus müdürlüklerinin sınav günü açık tutulacağı bildirildi.

Önceki yıllarda sadece YKS ve KPSS’de yapılan bu uygulamanın, tüm sınavları kapsayacak şekilde genişletildiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu kapsamda sınavın yapılacağı sınav merkezlerine göre, sınav günü açık olacak nüfus müdürlüklerinin adres bilgisi, sınavdan önce ÖSYM'nin internet sayfasından adaylara ve kamuoyuna duyurulacaktır. Sınavın yapılacağı merkezlerde, sınav günü açık tutulacak müdürlüklere başvuran adaylara, görevli personel tarafından, 'Geçici Kimlik Belgesi' düzenlenecektir. Bu doğrultuda, başkanlığımızca uygulanacak sınavlara katılacak adaylardan T.C. Kimlik Kartı veya nüfus cüzdanını kaybedenler ile nüfus cüzdanında fotoğraf, T.C. kimlik numarası, soğuk damga veya güncel fotoğraf bulunmadığı için sınava kabul edilemeyecek durumda olanlar, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen fotoğraflı, imzalı, mühürlü, barkodlu, karedkodlu 'Geçici Kimlik Belgesi' ile sınavlara girebileceklerdir."

Açıklamada 23 Şubat 2019 tarihinde uygulanacak 2019 Sayıştay Eleme Sınavı ile 24 Şubat 2019 tarihinde uygulanacak 2019 TUS 1. Dönem veya 2019 STS Tıp 1. Dönem Sınavları için açık tutulacak il ve ilçe nüfus müdürlüklerinin adres ve açık oldukları saatlerin yer aldığı linke de yer verildi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
ÖSYMGeçici Kimlik BelgesiAçıklama
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