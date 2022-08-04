ÖSYM Başkanlığına Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy atandı

RESMİ Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı atama kararına göre; Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığına Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy atandı. Ayrıca, 3 üniversiteye de rektör ataması yapıldı.