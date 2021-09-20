Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 26
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1399.29
ALTIN
490.31
DOLAR
8.6626
STERLİN
11.8606
EURO
10.1508
İstanbul Atlas Üniversitesi Akademik Personel Alıyor 
İstanbul Atlas Üniversitesi Akademik...
Tarım ve Orman Bakanlığı 118 Geçici İşçi alıyor
Tarım ve Orman Bakanlığı...
Sahil Güvenlik Komutanlığından Uzman Erbaş alımı
Sahil Güvenlik Komutanlığından Uzman...
Aliağa'da 23 dönüm tarla ve bağ satılacak
Aliağa'da 23 dönüm tarla...
Denizli Pamukkale'de 26 dönüm tarla satılacak
Denizli Pamukkale'de 26 dönüm...
İş fırsatları için hemen tıkla!

ÖSYM Başkanı Aygün: YKS birinci ek yerleştirme tercih işlemlerini bugün başlatıyoruz

ÖLÇME, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Halis Aygün, 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) birinci ek yerleştirme için tercih işlemlerinin 20-23 Eylül'de yapılabileceğini duyurdu.

20 Eylül 2021 Pazartesi 11:21
7 Okunma
ÖSYM Başkanı Aygün: YKS birinci ek yerleştirme tercih işlemlerini bugün başlatıyoruz

ÖSYM Başkanı Aygün, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, tercih işlemlerinin bugün başladığını belirterek, "Değerli YKS adaylarımız, 2021-YKS birinci ek yerleştirme için tercih işlemlerini bugün başlatıyoruz. Tercihlerinizi 20-23 Eylül tarihleri arasında 'http://ais.osym.gov.tr' sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan yapabilirsiniz. Yapacağınız tercihlerin hayırlı olmasını dilerim. Birinci ek yerleştirme sonucuna göre yerleşecek olan adayların kayıtları tamamlandıktan sonra belli olacak boş kontenjanlar için de ikinci ek yerleştirme süreci başlatılacak. İkinci ek yerleştirmede, genel yerleştirme ve birinci ek yerleştirmede yerleşemeyen adaylar ile TYT puanı en az 140 olan adaylar ve AYT/YDT puanı en az 170 olan adaylar tercih yapabilecek. Birinci ek yerleştirme işlemleri tamamlandıktan sonra, TYT sınav puanı (140, 150) aralığında olan adaylar ile AYT/YDT sınav puanı (170, 180) aralığında olan adayların yerleştirme puanları adayların sonuç belgelerine yansıtılacak" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
ÖSYMYKS
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Balıkesir Üniversitesi öğretim elemanı alacak
Balıkesir Üniversitesi öğretim elemanı alacak
Üniversite öğrencileri, elektrikli otomobil yaptı
Üniversite öğrencileri, elektrikli otomobil yaptı
Yurt başvuru sonuçları açıklandı
Yurt başvuru sonuçları açıklandı
Ağrı Milli Eğitim Müdürü Kökrek: Okullar en tedbirli mekanlar
Ağrı Milli Eğitim Müdürü Kökrek: Okullar en tedbirli mekanlar
KPSS sonuçları açıklandı
KPSS sonuçları açıklandı
TED Üniversitesi ‘Kurumsal Akreditasyon’ onayı aldı
TED Üniversitesi ‘Kurumsal Akreditasyon’ onayı aldı
Bakan Özer: Olgunlaşma enstitüleri AR-GE merkezi olacak
Bakan Özer: Olgunlaşma enstitüleri AR-GE merkezi olacak
“Havacılık sektörü toparlandı; gençlerin ilgisi arttı”
“Havacılık sektörü toparlandı; gençlerin ilgisi arttı”
Bakan Özer: Yüz yüze eğitime ara veren sınıf sayısı oldukça düşük
Bakan Özer: Yüz yüze eğitime ara veren sınıf sayısı oldukça düşük

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma