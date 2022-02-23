OSB’lerdeki meslek lisesi öğrencileri ‘Ulusal Staj Programı’ndan yararlanacak

ANKARA - ORGANİZE Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Başkanı Memiş Kütükcü, Organize Sanayi Bölgeleri’ndeki (OSB) Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerde (MTAL) eğitim-öğretim gören 61 binden fazla öğrencinin ‘Ulusal Staj Programı’ndan faydalanacağını söyledi.





Yükseköğretimde 2 yıldır başarıyla sürdürülen ve OECD tarafından üye ülkelere iki kez örnek uygulama olarak gösterilen ‘Staj Seferbirliği Programı’, bu yıl ‘Ulusal Staj Programı’ ismiyle gençlerin mesleki gelişimlerinin önemli bir parçası olan staj imkânı sağlamaya devam ediyor. OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü, KOBİ’lerin stajyer ihtiyaçlarını Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi’ne ilettiklerini belirterek, “Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) olarak, OSB’lerde faaliyetini sürdüren işletmelerin, özellikle KOBİ’lerin, stajyer ihtiyaçlarının liyakati ve fırsat eşitliğini önceleyen program kapsamında karşılanabilmesi talebini Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi’ne ilettik. Ofisimiz bu kıymetli programa, OSB’lerde faaliyet gösteren işverenlerimizi dahil etme talebimizi kabul etti ve programı, pilot uygulama kapsamında, OSB’ler içerisinde yer alan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL) öğrencilerimizin de başvurusuna açarak önemli bir ihtiyacımıza cevap verdi” dedi.





KOBİ’LERE İNSAN KAYNAĞI İHTİYACI SAĞLANACAK





Kütükcü, program aracılığıyla OSB’lerin içerisindeki MTAL’lerde eğitim-öğretim gören 61 binden fazla öğrencinin istihdam edilebilirliklerinin OSB işverenlerinin de desteği ile güçlendirileceğini ve özellikle KOBİ’lerimizin insan kaynağı ihtiyacının karşılanmasının kolaylaştırılacağını kaydederek, gençleri 31 Mart tarihine kadar kariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresi üzerinden başvuruda bulunmaya davet etti.





Kütükcü, “Sanayi üretimimizin yüzde 45’ini gerçekleştiren organize sanayi bölgeleri, aynı zamanda 81 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile ülkenin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağını yetiştirmektedir. OSB’lerin Ulusal Staj Programı’na dâhil edilmesi hem ülkemizin istihdam politikaları hem de gençlerimizin gelişimleri açısından son derece önemlidir’’ dedi.





Program sayesinde sanayi için nitelikli insan kaynağı yetişeceğine, işbaşı eğitimi ile öğrencilerin bilgi ve tecrübesinin artacağına dikkat çeken Kütükcü, “Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisimiz tarafından yürütülen Ulusal Staj Programı’na OSBÜK ve organize sanayi bölgelerinin dâhil edilmesi, camiamız için çok önemli ve kıymetli bir kazanımdır. Yapılan bu çalışma için başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Ofis Başkanımız Salim Atay olmak üzere emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Bünyesinde MTAL bulunduran 70 organize sanayi bölgemiz ve 81 okulumuzda 61 binin üzerinde 10., 11. ve 12. sınıf öğrencilerimiz programdan yararlanacak. Kariyer Kapısı üzerinden staj teklifi alan gençlerimiz, OSB’lerdeki sanayicilerimizin ihtiyaç duyduğu yetkinlikler kapsamında işbaşı eğitimine tabi tutulacak ve sonrasında da işverenlerimizin talepleri doğrultusunda istihdam edilebilecek. Böylece sanayinin ihtiyacı olan niteliksel dönüşüme büyük katkı sağlanmış olacak” diye konuştu.