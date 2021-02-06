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Online eğitime pandemi nedeniyle olan talep 5 kat artı

06 Şubat 2021 Cumartesi 11:40
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Online eğitime pandemi nedeniyle olan talep 5 kat artı

HABER: DİNÇER KARACALAR

Türkiye’nin online kurs merkezi olan Sanakademi, ilkokul, ortaokul, lise, üniversite ve kariyer eğitimleriyle, tüm sayısal ve sözel derslerde, LGS, YKS, DGS, YÖS, KPSS, ALES, TUS, DUS hazırlanma dahil geniş bir yelpazede ülke geneline online eğitim imkanı sunuyor. 

Alanında ciddi bilgi birikimi ve tecrübeye sahip olan öğretmenlerin kurduğu Sanakademi’ye, özellikle pandemi nedeniyle online eğitimlerin zirve yaptığı son aylarda, yoğun ilgi ve talep gerçekleşiyor. 

Öğrencilerin, geleceğe güvenle hazırlanmasına rehberlik ediyor 

Her yaş grubundan eğitim ve öğretimdeki tüm eksikliklerini kapatmak isteyenler veya seçme/ seçilme sınıvlarına hazırlananlar, geleceklerinin kapısını Sanakademi’den alacakları eğitimler ile aralıyorlar. Konusunda uzman eğitim kadrosunun verdiği online eğitimlerin yanı sıra, öğrencilerin kendisini keşfetmesi ve sınırlarını geliştirmesi noktasında “koçluk” hizmeti de sunuluyor. Burada, süreç rehberliği, psikolojik danışmanlık, çalışma programı ve motivasyon gibi konularda katkı sağlanarak, öğrencilerin geleceğe güvenle hazırlanmasına rehberlik ediliyor. Aynı zamanda, bunlara ek olarak, eğitimin merkezi sıfatıyla Beşiktaş merkezde, sunulan online eğitimlerin, merkez binada yüz yüze verilmesi de gerçekleşiyor.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Online Eğitime Pandemi Nedeniyle Olan Talep 5 Kat Artı
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