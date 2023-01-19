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Okullarda yarıyıl tatili için "karne zili" yarın çalacak

Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lisede okuyan yaklaşık 19 milyon öğrenci, yarından itibaren birinci dönem karnelerini alarak yarıyıl tatiline girecek.

19 Ocak 2023 Perşembe 11:27
Okullarda yarıyıl tatili için "karne zili" yarın çalacak

ANKARA - 12 Eylül 2022'de başlayan 2022-2023 eğitim öğretim yılının birinci dönemi yarın sona erecek. İlk ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 19 milyon öğrenci, eğitim-öğretim yılının yarıyıl tatilini yapmak üzere yarın karnelerini alacak.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), geçen yıl düzenlediği yaz okulu kapsamını genişleterek, bu yıl ilk kez yarıyıl tatilinde de ücretsiz kurs açacak. Bu kapsamda, ilk kez "kış" döneminde de uygulanacak ücretsiz kurslar, öğrencilerin yarın karne almasının ardından 21 Ocak Cumartesi başlayacak ve 5 Şubat Pazar gününe kadar devam edecek.

Yarıyıl tatilinde eğlenceli ve yenilikçi öğrenme yaklaşımlarını içeren ücretsiz kurslar, "bilim", "sanat", "matematik" ve "İngilizce" olmak üzere 4 alanda açılacak.

Öğrenciler ve öğretmenler, bulundukları illerde açılan kurslardan yararlanabilecek.

Karneden sonra dijital materyaller kullanıma açılacak

Okul öncesi, ilkokul ve ortaokul kademeleri için yarıyıl tatiline özel 5 ayrı dijital materyal de ilk kez öğrencilerin kullanıma sunulacak. MEB, yeni dijital eğitim materyallerini, yarından itibaren karne alan öğrenciler için resmi internet sitesinden kullanıma sunacak.

Ücretsiz kurslarda kullanılacak materyaller de her seviyedeki öğrencinin gelişimi gözetilerek hem öğretici hem de keyifli vakit geçirmesini sağlayacak şekilde tasarlandı. Yeni yaklaşımların kullanıldığı programda, eğlenceli ve günlük yaşamla ilişkili, yaparak-yaşayarak öğrenme sürecini kapsayan ve öğrencilerin ihtiyaçlarına göre farklılaştırılmış ve zenginleştirilmiş içerikler yer aldı.

MEB, yarıyıl tatilinde düzenlenecek lise kademesine yönelik kurslarda, yenilikçi yaklaşımlar içeren yeni matematik programını da ilk kez hazırladı. Bu kademeye yönelik kurslarda öğrenciler, şifre biliminin temellerini öğrenecekleri etkinliklerle kendi şifre algoritmalarını oluşturacak. "Verilerin serüveni" başlıklı etkinliklerde ise öğrencilerin veriyi toplayıp analiz edecekleri ve çıkarımda bulunacakları içerikler hazırlandı.

Bakanlık, kurslarda uygulanacak yeni matematik dersi programının uygulanması için yeni materyalleri internet sitesinden yayımladı.

BİLSEM'lerde 55 farklı atölye kurulacak

BİLSEM'lerdeki bilim ve sanat kursları, 2 ve 12. sınıf aralığındaki tüm öğrencilere açık olacak. Robotik, yapay zeka, yazılım geliştirme, havacılık ve uzay, yenilenebilir enerji, bilimsel araştırma teknikleri, akıl oyunları gibi alanlarda 55 farklı atölye, Türkiye'nin farklı bölgelerinde öğrencilerle buluşturulacak.

Yaklaşık 19 milyon öğrencinin karne alacağı iki haftalık yarıyıl tatilinin ardından ikinci dönem, 6 Şubat'ta başlayacak 17-20 Nisan 2023'te ise ikinci ara tatil dönemi olacak. Eğitim öğretim dönemi, 16 Haziran 2023'te sona erecek.

AA

Anahtar Kelimeler:
Yarıyıl TatiliOkulKarne Zili
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