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Öğretmen adaylarına pedagojik formasyon hakkı

​​​​​​​Milli Eğitim Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) iş birliğiyle açılan/açılacak öğretmenlik meslek bilgisi tezsiz yüksek lisans ya da pedagojik formasyon eğitimi sertifikası programını başarıyla tamamlayanların öğretmenliğe başvurabileceğini açıkladı.

27 Ağustos 2021 Cuma 16:08
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Öğretmen adaylarına pedagojik formasyon hakkı

Bakanlık, öğretmenliğe başvuru şartları ile ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Bakanlık'tan yapılan yazılı açıklamada "Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) öğretmen ihtiyacını karşılamak üzere 29 Haziran 2020 tarihli Talim ve Terbiye Kurulu kararı ile pedagojik formasyon programı/pedagojik formasyon eğitimi sertifikası programını başarıyla tamamlayanların öğretmenliğe başvuru hakkını iptal ederek Bakanlık ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) iş birliği ile açılan/açılacak olan öğretmenlik meslek bilgisi tezsiz yüksek lisans programını başarı ile tamamlama koşulu getirmişti. Ancak, kararın üzerinden 14 ay geçmesine rağmen hiçbir yükseköğretim kurumunda öğretmenlik meslek bilgisi tezsiz yüksek lisans programı açılmadı. Talim ve Terbiye Kurulu, oluşacak mağduriyetleri önlemek üzere toplanarak söz konusu kararı 'Bakanlık ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) iş birliği ile açılan/açılacak olan öğretmenlik meslek bilgisi tezsiz yüksek lisans programı ya da pedagojik formasyon eğitimi sertifikası programını başarıyla tamamlayanların öğretmenliğe başvuru yapabilecekleri' şekilde genişletti" ifadeleri kullanıldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
MEBYÖKÖğretmen
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