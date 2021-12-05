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ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

Erzurum Teknik Üniversitesi 8 öğretim üyesi alacak

05 Aralık 2021 Pazar 10:32
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ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre; Unvanı, derecesi ve nitelikleri belirtilen kadrolara; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri ile bu Kanun’a dayanılarak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yayınlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Erzurum Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Kadrolarına Atama ve Yükseltme Kriterleri’nde belirtilen şartları sağlamış olmak koşuluyla öğretim üyesi alınacaktır
Son  başvuru  tarihi  ilanın  Resmî  Gazete’de  yayımlandığı  tarihten  itibaren  15  (on  beş)  gündür.
Başvuru Şartları için tıklayınız

İLAN.GOV.TR

Anahtar Kelimeler:
Erzurum Teknik Üniversitesiöğretim üyesiönce Vatan
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