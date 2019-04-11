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Öğrencilerin hayalleri değişmeye başladı

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Öğrencilerin hayalleri değişmeye başladı

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11 Nisan 2019 Perşembe 12:08
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Öğrencilerin hayalleri değişmeye başladı

İSTANBUL / ÖNCE VATAN HABER MERKEZİ

Araştırmacı-yazar olan okul müdürü Haşim Albayrak’ın yaptığı Hayal Kumbarama İlk Kuruş Projesine göre

ARTIK ÖĞRENCİLERİN HAYALLERİ DEĞİŞMEYE BAŞLADI

Bir zamanlar hayallerindeki meslekler çok okumayı gerektiren meslekler iken artık bir an önce hayata atılmayı gerektiren meslekler öğrencilerin hayallerini süslemeye başladı.

Haşim Albayrak, okul müdürlüğü yaptığı okulda son üç yılda bir proje uyguladı. Projenin adı “Hayal Kumbarama İlk Kuruş”. Daha önce üç sene boyunca uygulanan projede ilk yıllarda hayallerdeki meslekleri genel ve çok çalışılması gereken meslekler arasında olan pilotluk, doktorluk, mühendislik gibi meslekler idi.  Son yıllarda ise bu meslekler yerine; hayallerindeki mesleklerde bir an önce hayata atılmayı gerektiren çok çalışma yerine bir an önce hayata atılmayı hayallerine alan meslekler seçilmeye başladı. 

Üç yıllık uygulama sonunda öğrenciler arasında ilk yıllarda seçilen hayallerindeki meslekler ile son uygulamada seçilen meslekler arasında önemli farklar ortaya çıktı. Önceki uygulamalarda uygulamaya katılan ilk öğrenciler doktorluk, avukatlık, mühendislik, öğretmenlik, mimarlık pilotluk gibi meslekler seçerlerken en son uygulamada öğrenciler arasında gemi mühendisliği, kaptanlığı, teknik direktörlük, polislik, yazarlık, kırtasiyecilik, tiyatroculuk, aşçılık, anaokulu öğretmenliği, itfaiyecilik, tekvando antrenörlüğü gibi uzun vadeli olmayan ve bir an önce hayata atılmayı sağlayan mesleklere yönelme olduğu ortaya çıktı. 

Öğrenciler artık avukatlık, mühendislik, doktorluk yerine daha çok antrenörlük, itfaiyecilik, aşçılık polislik gibi meslekleri hayallerinin mesleği olarak seçmeye başladı

Zeytinburnu’nda Abdülhak Hamit Ortaokulu’nda Haşim Albayrak’ın danışmanlığında uygulanan Hayal Kumbarama İlk Kuruş uygulamasında okulun öğrencilerinden üç yıl boyunca yaklaşık 150 kişi uygulamaya katıldı. Bunların tamamı hayallerindeki meslekten vazgeçmediler. Hatta daha da bilinçlendiler. Bu uygulama sayesinde öğrencilerin başarısı arttı. Örneğin Tekvando antrenörlüğü hayalinde olan öğrenci hayaline uygun olarak antrenörlük yapıp öğrenci çalıştırdıktan sonra bu sporda Avrupa Şampiyonu oldu. Hayalindeki mesleği CEO olan bir öğrencimiz TEOG sınavlarında tam puan çıkararak Türkiye birincisi oldu. Bir sonraki yılda başarılar zirve yaptı. Projeye katılan öğrenciler hedeflerine ulaşmak için çok çalışmak gereğini duyduklarından üstün başarılar sergileyerek aynı anda 2017 de TEOG sınavlarında beş kişi tam puan çıkararak zirveye ulaşırlar. 

Okullararası Türkiye Tekvando Şampiyonasında Zeytinburnu ilçesi öğrencileri bir Türkiye birinciliği iki Türkiye ikinciliği aldılar.

TEKVANDODA ZEYTİNBURNUNUN BAŞARISI

Zeytinburnu Abdülhak Hamit Ortaokulu öğrencisi Türkiye Şampiyonu oldu. 

Geçen ay Bolu’da yapılan Tekvando Türkiye elemelerinde derece yapan sporcuların katıldığı Tekvando şampiyonasının finalleri Konya’da yapıldı. Bu şampiyonada Yıldızlar Kategorisinde sadece Zeytinburnu ilçesinden üç öğrenci kilolarında Türkiye derecesi yaparak Zeytinburnu’nun gurur kaynağı oldular. 

Zeytinburnu Abdülhak Hamit Okulu’nun öğrencilerinden 7. Sınıf öğrencisi Begüm Zeynep Taşkın, Yıldız Kızlar 47 kiloda Türkiye Şampiyonu olmuştur. Bir önceki yıl da Begüm’ü çalıştıran hocaları Cihan Akdemir, Abdülhak Hamit Ortaokulunun öğrencisi olan Rümeysa Çelik ile geçen yıl İstanbul’da yapılan Avrupa Kulüpler Şampiyonasında okula ve Zeytinburnu’na Avrupa şampiyonluğu kazandırmış idi. Zeytinburnu’nda kensi ve babası Seyfettin Akdemir’in açtığı Cihan Spor Kulübü ile harikalar yaratan ve Zeytinburnu’ndaki okulların sporda başarısına büyük katkı sağlayan Cihan Akdemir “Başarıları artarak devam etmekte olan sporcularımız maddi imkânsızlıklar dolayısıyla yurt dışındaki şampiyonalara derece alabilecek kapasitede olmalarına rağmen katılamamakta ve ülkemizi yeni madalyalardan mahrum etmektedirler demektedir. Ayrıca başarılı öğrencilerimizin yurt dışı masraflarının karşılanması halinde hem ilçemize hem de ülkemize çok sayıda madalya getireceklerine inandığını” söyledi.  

Zeytinburnu’nda Türkiye Şampiyonu Begüm Zeynep Taşkın’dan başka Zeytinburnu Şemsettin Sami’de okuyan Melisa Ateş’te Yıldız Kızlar’da Türkiye İkincisi oldu. Yine Zeytinburnu Kazım Özalp Ortaokulunda okuyan Salih Zeki Sular’da Yıldız Erkeler 61 kiloda Türkiye ikincisi oldu. 

Zeytinburnu’na madalya yağdıran Cihan Akdemir, Türkiye çapında derece kazanan Zeytinburnu okullarında okuyan öğrencileri ile.

Okullararası Tekvando şampiyonası Yıldız Kızlar Türkiye Birincisi Abdülhak Hamit Ortaokulu Öğrencisi Begüm Zeynep Taşkın.

Okullararası Tekvando şampiyonası Yıldız Kızlar Türkiye İkincisi Kazım Özalp Ortaokulu Öğrencisi Zeki Sular.

Okullararası Tekvando şampiyonası Yıldız Kızlar Türkiye İkincisi Şemsettin Sami Ortaokulu Öğrencisi Melisa Ateş.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Haşim AlbayrakHayal Kumbarama İlk Kuruşöğrencilerin HayalleriAbdülhak Hamit OrtaokuluZeytinburnu
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