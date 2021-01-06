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'Ocak ayı burs ve kredi ödemeleri başladı'

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yükseköğrenim öğrencilerinin Ocak ayı burs ve kredi ödemelerinin bugün itibarıyla başladığını duyurdu.

06 Ocak 2021 Çarşamba 10:15
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'Ocak ayı burs ve kredi ödemeleri başladı'

Gençlik ve Spor Bakanlığı,  Ocak ayı burs ve kredi ödemelerine başladı. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 6 Ocak 2021 tarihi itibarıyla 1 milyon 397 bin 469 öğrenciye ödenecek burs ve kredi ödemelerinin öğrencilerin hesaplarına yatmaya başladığını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından geçtiğimiz günlerde açıklanan burs ve kredi ücretleri öğrencilerin hesaplarına yatmaya başladı. Buna göre bu ay itibariyle geçerli olacak burs ve kredi miktarı lisansta 550 liradan 650 liraya, yüksek lisansta 1100 liradan 1300 liraya çıkarıldı. Burs ve kredi ödemeleri 6 - 10 Ocak tarihleri arasında TC kimlik numarasının son numarasına göre yapılacak. TC Kimlik numarasının sonu “0” olanlar 6 Ocak, “2” olanlar 7 Ocak, “4” olanlar 8 Ocak, “6” olanlar 9 Ocak, “8” olanlar 10 Ocak’ta ödemelerini alabilecek.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Dr. Mehmet Muharrem KasapoğluBakanBursKredi
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