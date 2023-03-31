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Nurdağı'nda depremzede çocuklar "Doğanın Anneleri" ile doyasıya eğlendi

İklim değişikliği ve sıfır atık konularındaki farkındalığı artırma hedefiyle kurulan "Doğanın Anneleri" hareketi üyeleri, Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde depremzede çocukları doyasıya eğlendirdi.

31 Mart 2023 Cuma 09:41
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Nurdağı'nda depremzede çocuklar "Doğanın Anneleri" ile doyasıya eğlendi

GAZİANTEP AA- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı himayesinde sivil kadın hareketi olarak tasarlanıp toplumdaki iklim değişikliği ve sıfır atık konularındaki farkındalığı artırma hedefiyle kurulan "Doğanın Anneleri" hareketi üyeleri, Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde depremzede çocukları doyasıya eğlendirdi.

Hareketin üyeleri, Nurdağı'nda Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin ardından oluşturulan konteyner kentte yaşayan afetzedeler ile yaptıkları iftarın ardından çocuklara yönelik çeşitli etkinlikler gerçekleştirdi.

İlk olarak sahneye çıkan solist Zeynep Betül Akyıldız ve Ömer Çeşim, çocuklar için müzikli masal performansı gerçekleştirdi. Ardından minyatür sanatçısı Leyla Kara, çocuklarla boyama etkinliği yaptı. Hareketin üyeleri, çeşitli müzikler eşliğinde depremzede çocukları doyasıya eğlendirdi.

Hareketin gönüllülerinden Dilara Ergül, AA muhabirine, gün boyu depremzede ailelere ve çocuklara yönelik etkinlikler yaptıklarını anlattı.

Çocukları gülerken görmenin kendilerine büyük mutluluk verdiğini vurgulayan Ergül, "Çocukların okuldan uzak kaldıkları dönemde böyle faaliyetlerle bir araya gelmeleri, sosyalleşmeleri, kişisel gelişimlerin devam etmesi bizi çok mutlu etti. O yüzden çok mutluyuz burada olduğumuz için. Tam da ramazan ayına uyacak şekilde etkinlikler yaptık. Macun dağıtımımız, çeşitli ikramlarımız oldu. Çocuklar inanılmaz eğlendi. İmkan sağlayan herkes çok teşekkür ediyoruz." dedi.

AA

Anahtar Kelimeler:
NurdağındaDoğanın Anneleri
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