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Muğla, LGS'de Türkiye 1'incisi oldu

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Ortaöğretim Kurumları'na Geçiş Sınavı'nda (LGS) Muğla'nın, 43,7 toplam net ortalamasıyla Türkiye 1'incisi olduğunu açıkladı.

Muğla, LGS'de Türkiye 1'incisi oldu

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Ortaöğretim Kurumları'na Geçiş Sınavı'nda (LGS) Muğla'nın, 43,7 toplam net ortalamasıyla Türkiye 1'incisi olduğunu açıkladı.

25 Haziran 2019 Salı 12:24
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Muğla, LGS'de Türkiye 1'incisi oldu

MUĞLA - Muğla genelinde LGS'ye giren 8 bin 499 öğrenci Türkçe'de 11,5, Matematik'te 3,97, Fen Bilimlerinde 9,36, İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük testinde 7,18, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi'nde 6,62 ve İngilizce testinde ise 5,02 alt test ham puan aldı. Bu durum, 43,7 toplam net ortalamasıyla, Muğla'nın Türkiye 1'incisi olmasını sağladı.

İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre, geçen yıl 33'üncü sırada yer alan Muğla'nın 1'inci sıraya yükselişindeki sırrın, ekip çalışmasından geçtiğini söyledi. 2018- 2019 eğitim- öğretim yılında müdürlüklerinin bünyesinde ölçme ve değerlendirme merkezi kurduklarını belirten Töre, "Bu merkezimizce 8'inci sınıflarda 21'inci yüzyılın yaşam becerilerinin öğrencilerimize kazandırılması hedeflenerek 3 kazanım değerlendirme sınavı yapıldı. İlçe Milli Eğitim Müdürleri ile aylık değerlendirme toplantıları gerçekleştik. Akademik Başarıyı İzleme ve Değerlendirme Üst Kurulu'nu da oluşturduk. Kurulumuz, yapılan sınavları ilçe, okul ve öğrenci bazlı olarak başarı sıraları, ders başarıları, eksik kazanımları tek tek ilçe milli eğitim müdürleri, okul müdürleri, ders öğretmenleri ve rehber öğretmenler tarafından ayrıntılı olarak analiz etti. Eksik kazanımların giderilmesi, öğrenci, okul, ilçe, il başarı ortalamalarının artırılması için eylem planları hazırlanarak önlemler alındı. Veli bilgilendirme toplantıları yapıldı" dedi. Öğrencileri kitap okumaya teşvik ettiklerini belirten Töre, ayrıca yetenek haritası ve gelişim karnesi projesi de başlattıklarını ifade ederek, "Türkiye 1'incisi olmamızda emeği geçen başta ekip arkadaşlarımız olmak üzere tüm öğretmenlerimize, öğrencilerimize, anne ve babalarına teşekkür ediyorum" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
MuğlaLGSTürkiye
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