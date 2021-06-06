'Mimar Sinan', İstanbul'un çizgi film-animasyon bölümü açan ilk devlet üniversitesi oldu

İSTANBUL (DHA)

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, İstanbul’da, Çizgi Film- Animasyon Bölümü açan ilk devlet üniversitesi oldu. YÖK’e başvurunun onaylanmasının ardından üniversitede hazırlıklar başladı. Bölüm, 2021- 2022 ilkbahar döneminde ders başı yapacak. Rektör Handan İnci Elçi, “Sadece öğrenciler değil, sektör de çok heyecanlanmış. Geç ama güzel bir adım oldu. Çok mutlu ve heyecanlıyız” dedi.

Türkiye’de çizgi film-animasyon dersleri ilk defa 1947 yılında o zamanki adıyla Güzel Sanatlar Fakültesi içinde verildi. Dönemin hocalarından Vedat Ar, Türkiye’de ilk animasyon filmi olan “Zeybek Oyunu”nu burada yaptı. Yine üniversite hocalarından Sezer Tansuğ ile Tonguç Yaşar’ın birlikte yaptığı “Amentü Gemisi Nasıl Yürüdü?” isimli çizgi film de bu alanın en eski eserleri arasında yer aldı. Yıllarca Grafik Tasarımı Bölümü adı altında verilen çizgi film- animasyon dersleri, 2021- 2022 ilkbahar dönemi itibariyle Çizgi film-Animasyon Bölümü'nde verilmeye başlanacak. Yükseköğretim Kurulu’na (YÖK) başvurunun olumlu sonuçlanmasıyla birlikte üniversite bünyesinde hazırlıklar başladı. MİMAR Sinan Üniversitesi Rektörü Handan İnci Elçi, süreci DHA’ya anlattı. Animasyon yönetmenleri ise, bu bölümden mezunların sektöre olumlu katkı vereceğini vurguladı.



“GEÇ AMA GÜZEL BİR ADIM OLDU”



Rektör Elçi, “Üniversitemizde çizgi film dersleri, 1947’de başlıyor. Hatta ülkemizin bu alanda ders veren ilk kurumu biziz. Müfredatımıza koymuşuz. Öğrencilerimizle de birlikte ülkemizin yine ilk çizgi filmini Vedat Ar hocamızın yönetiminde burada üretmişiz, ‘Zeybek Oyunu’ adıyla. Bu üretimler devam etmiş ama grafik tasarımı bölümümüzde devam etmiş, bir ders olarak. Halbuki bunun bir bölüm olarak üniversitemizin bünyesinde yer alması gerekiyordu. YÖK’e başvuruda bulunduk ve onayımız geldi. Onayımız geldikten sonra da müfredatımızı hazırladık. Şimdi alt yapı hazırlığındayız. Onu da tamamladıktan sonra öğrenci alımına başlayacağız” dedi.



Bölümün İstanbul'daki devlet üniversitelerinde ilk olmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Elçi, “Bizden mezun çok kıymetli çizerlerimiz, grafik tasarımı öğrencilerimiz var, onlar bu alanda çalışmalarını sürdürüyor ama bölümden mezun olmak bambaşka bir şey. Ve İstanbul’da ilk defa bir devlet üniversitesinde Çizgi film – Animasyon Bölümü'nü açmış olacağız. Bunun için çok mutluyum. Sektör bizi aradı. Sadece öğrenciler değil, sektör de çok heyecanlanmış. ‘Bir devlet üniversitesinden program dâhilinde bir bölüm dahilinde öğrenci yetiştirecek olmanızdan çok mutlu olduk. Her türlü desteği vermeye hazırız. Öğrencilerinizin şimdiden işi hazır, stajları hazır. Bekliyoruz’ diye sektörden bizi arayanlar oldu. Çok güzel mezunlar vereceğimiz, çok güzel bir bölüm kurduğumuzu söyleyebilirim” diye konuştu



“USTA ÇIRAK İLİŞKİSİYLE GİDİYORDUK, ARTIK MEZUNLAR GELECEK”



Kötü Kedi Şerafettin adlı animasyon filminin yönetmeni olan, Mimar Sinan Üniversitesi mezunu Mehmet Kurtuluş da “Orası benim evim gibi. Türkiye’de bana sorarsanız, sanatın en önemli kurumudur üniversite olarak. Onun animasyon işine el atmış olması, müthiş sevindirici bir haber. Bir devlet üniversitesi olarak ilk olması şahane. Bugüne kadar niye açılmamış diye düşünüyor insan” dedi.



“ÖĞRENCİLERE ‘MİMAR SİNAN’A’ KOŞUN DİYEBİLİRİM”



Üniversite mezunlarının sektöre olumlu etkilerinden bahseden ünlü yönetmen Kurtuluş, “Hızla büyüyen bir efekt ve animasyon endüstrisi. Her alanda müthiş tüketilen bir sektör. Dolayısıyla yetişmiş insana, uzmana, sanatçıya çok ihtiyaç var. Hepimizin temel sorunu yetişmiş insan kaynağının azlığı Türkiye’de. Biz zaman içerisinde bu işi çözebilmek için önce içeride bir junior tezgahı kurduk. Usta-çırak ilişkisiyle eğitim vermeye çalıştık. Bunu bir üniversitenin yapıyor olması, hele de Mimar Sinan’ın yapıyor olması bizi çok sevindirdi. Tercih yapacak öğrencilere, aklında soru işareti olanlara sadece, ‘Koşun, Mimar Sinan’a koşun’ diyebilirim” şeklinde konuştu.



HANGİ DEVLET ÜNİVERSİTELERİNDE VAR?



Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi, Eskişehir Anadolu Üniversitesi ve Kütahya Dumlupınar Üniversitesi’nde de Çizgi Film – Animasyon Bölümü bulunuyor.