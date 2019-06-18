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Milli eğitim ve üniversite iş birliğiyle robotik kodlama eğitimi

Silivri İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İstanbul Rumeli Üniversitesi iş birliği ile çocuklara yönelik düzenlenen Robotik Kodlama Eğitimi'nin birinci senesi tamamladı.

Milli eğitim ve üniversite iş birliğiyle robotik kodlama eğitimi

Silivri İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İstanbul Rumeli Üniversitesi iş birliği ile çocuklara yönelik düzenlenen Robotik Kodlama Eğitimi'nin birinci senesi tamamladı.

18 Haziran 2019 Salı 11:51
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Milli eğitim ve üniversite iş birliğiyle robotik kodlama eğitimi

İSTANBUL - Geleceğin dili olarak kabul edilen kodlamanın öğrencilere erken yaşta öğretilmesi amacıyla hayata geçirilen projenin birinci senesinde robotik kodlama ile yapılan prototip projeler sunuldu. Silivri sahilinde ‘Silivri Bilim ve Robotik kodlama Şenliği’ kapsamında gerçekleşen etkinlikte öğrencilerin yaptıkları çalışmalar yılsonu sergisinde tanıtıldı. 33 okuldan 82 projenin sergilendiği şenlikte akıllı ev, akıllı garaj, renk ayırma otomosyonu, çöpleri türüne göre ayıran çevreci robotlar, uzaklık algılayan araba ve otomatik fren sistemi projeleri gibi benzer birçok robotik kodlama projeleri yer aldı.

Silivri İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün proje yürütücülüğünü, İstanbul Rumeli Üniversitesi’nin ise paydaş olarak destek verdiği ve eğitici eğitmenliğini üstlendiği bu projede, İstanbul Kalkınma Ajansı’nın desteğiyle girişimcilik kapasitelerini ortaya koyma ve geliştirme imkânı bulamayan, 4-18 yaş arasında Silivri bölgesindeki 17 okulun öğrencilerinin robotik kodlama eğitiminden yararlanması hedeflendi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Silivri İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüİstanbul Rumeli ÜniversitesiRobotik KodlamaEğitim
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