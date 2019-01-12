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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Kütahya'da

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yarın yapılacak '2023 Eğitim Vizyonunu Toplantısı'na katılmak için Kütahya'ya geldi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Kütahya'da

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yarın yapılacak '2023 Eğitim Vizyonunu Toplantısı'na katılmak için Kütahya'ya geldi.

12 Ocak 2019 Cumartesi 09:06
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Kütahya'da

Bakan Selçuk ilk olarak Kütahya Valisi Ömer Toraman'ı makamında ziyaret etti. Valilik şeref defterini imzaladıktan sonra gazetecilere açıklamalarda bulanan Bakan Selçuk, şöyle konuştu:

"Kütahya’ya arkadaşlarımızla beraber bir ziyaret planladık. Aslında bu ziyaretleri birçok ilimizde planlayarak ve her ziyaretimizde de söz konusu ilimizin eğitimle ilgili her türlü ihtiyacını ve fotoğrafını çekmek noktasında girişimlerimiz oluyor. Buradaki değerli arkadaşlarımızla birlikte Kütahya için ne yapabiliriz? Nasıl daha ileri gidebiliriz? Alınması gereken tedbirler nedir? Bu konularda istişarelerimiz olacak. Okul yöneticisi arkadaşlarımızla, öğretmenlerimizle, meslektaşlarımızla beraber toplantılar yapacağız. Yapılan değerlendirmeler sonucunda da varsa alınması gereken tedbirler ve önlemler üzerinde hep birlikte yoğunlaşacağız. Başta sayın valim olmak üzere buradaki bütün çalışma arkadaşlarıma gösterdikleri çabalardan dolayı verdikleri emeklerden dolayı teşekkür ediyorum. Burada sayın vekillerimiz, il başkanımız ve diğer bütün bürokrasideki arkadaşlarımız zaten Kütahya’nın gelişmesi ve kalkınması için elinden geleni fazlasıyla yapıyorlar. Bize bu çalışmaları desteklemek ve yönlendirmek amaçlı olarak buralara geliyoruz. İnşallah güzel bir ziyaret olacak. Faydalı bir ziyaret olacak."

Bakan Selçuk, valilik ziyaretinin ardından Aysel Selahattin Erkasap Sosyal Bilimler Lisesi'ne geçti. Okulu gezen Bakan Selçuk, öğrencilerin yapmış olduğu projeler hakkında bilgi aldı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yarın Hezar Dinari Kültür Merkezi'nde düzenlenecek '2023 Eğitim Vizyonu Toplantısı'na katılacak.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Milli Eğitim BakanıZiya SelçukKütahya
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