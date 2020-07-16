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Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan LGS sonuçlarıyla ilgili açıklama

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılan merkezi sınav sonuçları açıklandı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Çocuklar, LGS sonuçlarında gördüğünüz puan sizin değil, o anki bilgilerinizin puanı" dedi.

16 Temmuz 2020 Perşembe 12:32
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Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan LGS sonuçlarıyla ilgili açıklama

Bakan Selçuk, sınav sonuçlarıyla ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı. Selçuk, "Çocuklar, LGS sonuçlarında gördüğünüz puan sizin değil, o anki bilgilerinizin puanı. Tercihleriniz, gideceğiniz okulun adını belirleyecek; bilgiye nasıl tutunacağınızı, ne kadar okuyup ne kadar öğreneceğinizi yine siz belirleyeceksiniz. Hepiniz, en yüksek puanı alan öğrencimiz de en düşük puanı alan da sınava katılan, katılmayan, katılamayan tüm çocuklarımız, liselerimize şimdiden hoş geldiniz" ifadelerini kullandı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Liselere Geçiş SistemiMilli Eğitim Bakanı SelçukAçıklama
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