Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
Gazete Sayfaları RESMİ İLANLAR Röportaj GÜNCEL POLİTİKA Türkiye YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT SAĞLIK GÜNDEM BİLİM ve TEKNOLOJİ MAGAZİN YAŞAM Eğitim GÜNCEL HABER SİNEMA AMATÖR SPOR Genel
BİST
5.092,88
ALTIN
1.247,12
DOLAR
19,36
STERLİN
24,10
EURO
21,31
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İŞLETMELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GIDA ÜRÜNLERİ SATIN ALINACAKTIR
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İŞLETMELER ŞUBE...
T.C. ÇATALCA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN
T.C. ÇATALCA 1. ASLİYE HUKUK...
İSTANBUL İLİ, ÜSKÜDAR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPIM İŞİ İHALE İLANI
İSTANBUL İLİ, ÜSKÜDAR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN...
TIBBİ SARF MALZEME SATIN ALINACAKTIR AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ-BAHÇELİEVLER İSTANBUL SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
TIBBİ SARF MALZEME SATIN ALINACAKTIR...
SARF MALZEME VE KİMYASAL MALZEME İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI
SARF MALZEME VE KİMYASAL MALZEME...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Milli Eğitim Bakanı Özer: Türkiye'de bugün itibarıyla 1 milyon 400 bin çırak ve kalfa var

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Türkiye'de 159 bin olan çırak ve kalfa sayısının 1 milyon 400 bine yükseldiğini belirterek, bundan da en çok küçük ve orta ölçekli işletmelerin yararlandığını söyledi.

15 Nisan 2023 Cumartesi 10:50
1 Okunma
Milli Eğitim Bakanı Özer: Türkiye'de bugün itibarıyla 1 milyon 400 bin çırak ve kalfa var
Ordu

Çeşitli programlara katılmak üzere kente gelen Özer, Ordu Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'ni ziyaret etti.

Özer, ziyaretin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Ordulu iş insanları, esnaf ve sanatkarlarla iş dünyasında karşılaştıkları sorunları aşabilmeleri, kapasitelerini ve hareket kabiliyetlerini artırabilmeleri için neler yapılabileceği konusunu değerlendirdiklerini belirtti.

Sorunların kısa sürede çözümü için çaba sarf edileceğini dile getiren Özer, "Bizim için küçük ölçekli işletmeler, esnafımız ve sanatkarlarımız çok önemli. Bakanlık olarak esnaf ve sanatkarlara yaptığımız en büyük katkı çıraklık, kalfalık ve ustalık eğitiminin verildiği mesleki eğitim merkezlerinin güçlendirilmesi oldu." diye konuştu.

Bakan Özer, 2021 yılında 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu'nda yapılan değişiklikle hem işveren hem de gençler için çok cazip bir mesleki eğitim modeli ortaya koyduklarını anlatarak, "O gün Türkiye'de çırak ve kalfa sayısı 159 bin iken bugün itibarıyla 1 milyon 400 bin çırak ve kalfa var. Bundan en fazla yararlanan da küçük ve orta ölçekli işletmelerimiz." ifadelerini kullandı.

Ordu Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Erdoğan Akyürek de ziyaretinden dolayı Bakan Özer'e teşekkürlerini sundu.

Çıraklar, teorik ve beceri eğitimlerini fabrika ortamında alacak

Ordu OSB Başkanlığını da ziyaret eden Özer, ziyaret sonrasında gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Ordu OSB'de 5 bin 500 işçinin çalıştığını kaydeden Özer, buranın, yurt dışı ihracat kapasitesi olan büyük şirketlerin branşlarının yer aldığı çok kapasiteli bir OSB olduğunun altını çizdi.

İstihdamın 5 bin 500 ile sınırlı kalmayacağına değinen Özer, "Gelişmeler tamamlandığı zaman 10 bin istihdamın üzerinde, sadece ekonomiye katkı veren, ülkenin kalkınmasıyla ilgili katkı veren bir Organize Sanayi Bölgesi değil aynı zamanda vatandaşlarımızın istihdamıyla ilgili de açılımlar sağlayan bir Organize Sanayi Bölgesi olma potansiyeline sahip." diye konuştu.

Özer, OSB Başkanvekili Murat Şimşek ve üyeler ile mesleki eğitim merkezleri üzerinden sektörlerin çırak, kalfa ve usta ihtiyacının karşılanmasındaki fırsatları konuştuklarını aktararak, şöyle devam etti:

"Burada yaklaşık 940 çırak ve kalfanın eğitim aldığını ve haftada bir gün okullara gitme durumundan dolayı nakillerle ilgili sıkıntılar yaşandığını gördüm. İnşallah önümüzdeki pazartesi günü itibarıyla bu sorunu çözeceğiz ve buradaki çırak kalfalarımız fabrikaların içerisinde bir günlük eğitimi sağlayacaklar. Dolayısıyla 5 gün, tam gün işletmede hem beceri eğitimi hem teorik eğitimleri fabrikanın olduğu ortamın içerisinde gerçekleştirecekler. Böylece hem zaman kaybı olmayacak hem nakillerle ilgili hem taşımalarla ilgili problemler ortadan kalkacak."

Çırak ve kalfa sayısı olan 940'ı yetersiz bulduğunu vurgulayan Özer, "İnşallah önümüzdeki günlerde bunu 2 bin, 3 bin gibi daha yüksek rakamlara çıkartabilmek ve iş gücü piyasasının nitelikli insan kaynağı ihtiyacını karşılamayla ilgili de yeni bir açılım yapma imkanımız olacak." şeklinde konuştu.

"Ordu'nun birikmiş enerjisinin desteklenmesi gerekir"

Bakan Özer, Ordu Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Adil Levent Karlıbel ile yönetim kurulu ve meclis üyelerini de ziyaret etti.

Ordu'nun sadece eğitim meseleleriyle değil, ekonomik kalkınma başta olmak üzere her alanda önemli ivme yakalamasını istediklerini belirten Özer, dilek, temenniler şeklinde değil, gerçekten kararlı bir şekilde uygulama gerçekleştireceklerini söyledi. Özer, "Bu üslupla bu düsturla çalışacağız. Yani yapamayacağımız şeye 'yapamayız' diyeceğiz, yapacağımız şeyi de hızlı bir şekilde inşallah realize edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Ordu'nun, Karadeniz Bölgesi'nin güzide bir ili olduğunun altını çizen Özer, ülkenin ekonomisine çok önemli katkıları olduğunu, birikmiş enerjisinin desteklenmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

AA

Anahtar Kelimeler:
MillieğitimbakanıçırakKalfaTürkiye
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
23 Nisan’da İlkokullar Arası Bilgi Yarışması Düzenleniyor
23 Nisan’da İlkokullar Arası Bilgi Yarışması Düzenleniyor
Çağdaş Yaşam 17. Cumhuriyet Ödülü, Prof. Dr. İoanna Kuçuradi’ye verildi.
Çağdaş Yaşam 17. Cumhuriyet Ödülü, Prof. Dr. İoanna Kuçuradi’ye verildi.
Okullarda ikinci ara tatil öncesi son ders zili bugün çalıyor
Okullarda ikinci ara tatil öncesi son ders zili bugün çalıyor
Okullarda ikinci ara tatil öncesi son ders zili yarın çalacak
Okullarda ikinci ara tatil öncesi son ders zili yarın çalacak
Hatay'da LGS ve YKS öğrencileri için eğitim kampüsü hazırlandı
Hatay'da LGS ve YKS öğrencileri için eğitim kampüsü hazırlandı
Prof. Dr. Yunus Çengel: “Hayat, birliği sağlayan manevi bir tutkaldır”
Prof. Dr. Yunus Çengel: “Hayat, birliği sağlayan manevi bir tutkaldır”
Geleceğin yeni nesil meslekleri ülkemizde yaygınlaşacak
Geleceğin yeni nesil meslekleri ülkemizde yaygınlaşacak
“Yapay Zekâya İlk Adım”
“Yapay Zekâya İlk Adım”
Egeberk ailesi iftarda buluştu
Egeberk ailesi iftarda buluştu

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    Yeni Çağrı Gazetesi