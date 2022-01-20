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Meslekte 10 yılını tamamlayan öğretmenlere kariyer fırsatı 

Meclis komisyonundan geçen ve öğretmenliğin kariyer mesleği haline getirilmesini öngören, 'Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi' yasalaştıktan sonra 2023 yılında yürürlüğe girecek. 'Uzman öğretmen' ve 'başöğretmen' kavramlarına ilişkin yasa teklifiyle mesleğin saygınlığının, verimliliğinin ve etkinliğinin artırılması hedefleniyor.

20 Ocak 2022 Perşembe 10:57
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Meslekte 10 yılını tamamlayan öğretmenlere kariyer fırsatı 

Yeni sistemi değerlendiren Beykent Üniversitesi Lisansüstü Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Volkan Öngel, Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun detaylarını anlattı. Yeni çalışmayı hem öğretmenler hem de öğrenciler için faydalı bulduğunu söyleyen Prof. Dr. Öngel, “Öğretmenler mesleğe başladıktan sonra 10 yılı doldurunca uzman öğretmenlik sınavına girecek. Bu sınavdan başarılı olduklarında ‘uzman öğretmen’ olacaklar. 10 yıl sonra ise tekrar sınava girip başöğretmenlik şansı elde edecekler. Her iki aşamada da sınav yapılacak. 10 yıl da çalışma süreleri var” dedi. 

YENİ ÇALIŞMANIN AVANTAJLARI  

Öğretmenlerin avantajlarını anlatan Prof. Dr. Öngel, “Branş fark etmeksizin uzman öğretmenler için tezli ve tezsiz yüksek lisans yapmış olanlar sınavdan muaf olacak. 10 yıllık başöğretmenlik sürecinde doktora yapan öğretmenler için de sınav şartı olmayacak. Hem uzman hem de başöğretmenler için çalıştıkları dönem içerisinde ücret artışı ve emekliliklerinde daha fazla gelir avantajı var. Sosyal haklar açısından da avantajları olacak. Birinci derece kademeli memur olarak sosyal haklardan ekstra faydalanabilecekler” diye konuştu.  

ÇOCUKLARIN GELECEĞİNİ DE OLUMLU ETKİLEYECEK 

Yeni sistemin çok faydalı olduğunu aktaran Prof. Dr. Volkan Öngel, “1 milyon öğretmeni ilgilendiriyor. Uzman ve başöğretmenlerin yüksek lisans ve doktora eğitiminden de geçmiş olmaları kendi eğitim kalitelerini de olumlu etkileyecektir. Öğretmenler sınav ve eğitimler açısından bilgilerini güncel tutacaktır ve bu da çocuklarımızın geleceğine olumlu yansıyacaktır” ifadelerini kullandı.  

TEZLİ YÜKSEK LİSANS YAPANLAR DOKTORAYA DEVAM EDEBİLİYOR 

Üniversite olarak öğretmenlere yönelik program hazırladıklarını söyleyen Prof. Dr. Öngel, “Tezli yüksek lisans, 1 yıllık eğitim sonrasında tez yazarak tamamlanıyor. Tezli yüksek lisansı tamamlayanlar doktora yapabiliyor. Tezsiz yüksek lisans eğitiminde ise 1 yıl sonunda bir proje çalışmasıyla öğrenci mezun olur. Tezsiz yüksek lisans için ALES şartı aranmıyor bu bir avantaj ama sonrasında doktoraya devam edemiyorsunuz. Tezlide ise ALES şartı var, puana göre eğitime başlıyorsunuz. Üniversite olarak öğretmenlerin tezli ve tezsiz yüksek lisans eğitimleri için 2021’in sonu itibariyle çalışmalarımıza başladık. Hem yeni programlar hem de avantajlı projelerle öğretmenlerin yanında olacağız” dedi. 

YASA TEKLİFİNİN DETAYLARI  

Teklife göre öğretmenlik mesleği, aday öğretmenlik döneminden sonra ‘öğretmen’, ‘uzman öğretmen’ ve ‘başöğretmen’ olmak üzere üç kariyer basamağına ayrılacak. 10 yıllık uzman öğretmenler de başöğretmenlik ile ilgili eğitimlerini tamamlayıp, sınavdan başarılı oldukları takdirde başöğretmen olmalarının önü açılarak ve yine ilave bir derece almaları sağlanacak. Aynı zamanda kademeleri yükseldiği için de maaşlarına 2 bin lira ilave edilecek. Doktora yapmış öğretmenler başöğretmen sınavından muaf olacak. Lisansüstü eğitim için önemli teşviklerin sağlanması amaçlanıyor.  

Uzman ve başöğretmen sınav puanı 70 ve üzeri olarak düzenleniyor. Birinci derecedeki öğretmenlerin ek göstergeleri, 3 binden 3 bin 600'e çıkarılıyor. Ek göstergeyi düzenleyen maddenin yürürlük tarihi ise 15 Ocak 2023 olurken, sözleşmeli öğretmenlikte 3+1 mecburi hizmet hariç özlük haklarında iyileştirmeler yapılıyor. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Öğretmenlik Meslek KanunuTBMMKanunÖğretmenProf. Dr. Volkan Öngel
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