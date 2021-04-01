MESLEKİ EĞİTİM PROJELERİ MEYVELERİNİ VERİYOR

HABER: MUSTAFA YILDIZ

BURSA - Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) desteğiyle, İnegöl Hacı Sevim Yıldız Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi’nde bulunan motorlu araçlar ile tesisat ve iklimlendirme atölyeleri teknolojik gelişmelere uygun şekilde yenilenerek öğrencilerin hizmetine kazandırıldı.

İnegöl Hacı Sevim Yıldız 2 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) ortaklığında yürütülen ‘Atölyemde Eksiğim Yok, Alanımda Uzmanım Çok’ projesi kapsamında yenilenen atölyeler BEBKA Genel Sekreteri M. Zeki Durak, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Doğru, İTSO Başkan Vekili Halil Malkaç, oda başkanları ve sektör temsilcilerinin katıldığı törenle açıldı. BEBKA Genel Sekreteri M. Zeki Durak, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız öncülüğünde Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda BEBKA olarak 655 bin TL destek sağladığımız proje mesleki eğitimin geliştirilmesine önemli katkı sağlayacak. Artık bu okulumuzda öğrencilerimiz uygulamalı eğitime kolaylıkla erişebilecekler dedi.

655 BİN TL DESTEK SAĞLANDI.

2019 yılında açılan Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi Mali Destek Programı ile mesleki eğitim altyapısının geliştirilmesinin amaçlandığını belirten Genel Sekreter M. Zeki Durak, Program kapsamında destek almaya hak kazanan 27 projeye 15 milyon TL destek sağlıyoruz. İnegöl Hacı Sevim Yıldız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin ‘Atölyemde Eksiğim Yok, Alanımda Uzmanım Çok’ projesi de bunlardan biri. İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve özel sektörün iştirakçi olarak yer aldığı projeye desteğimiz yüzde 90 oranında olup yaklaşık 655 bin lirayı buluyor. Proje kapsamında okulumuzun Motorlu Araçlar Teknolojisi ile Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme bölümlerinin atölye ve laboratuvarları teknolojik gelişmelere uygun şekilde oluşturuldu. Bu alanların teknik öğretmenleri de eğitimlerini tamamladı. Yeni ders modülleri ile derslerin daha etkin şekilde sürdürüleceğine ve işletmeler ile okul arasındaki etkileşimin daha artacağına inanıyorum diye konuştu.

GELECEĞİM MESLEĞİM ÖĞRENCİLERİ MOTİVE EDİYOR.

Ülkenin kalkınmasında iş gücü piyasasının talep ettiği becerilerin kazandırılması için yaşam boyu eğitim faaliyetlerinin çok önemli olduğunu da vurgulayan M. Zeki Durak, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda,‘Geleceğim Mesleğim’ sloganıyla tüm kalkınma ajansları kendi bölgelerinde birçok faaliyet düzenledi. BEBKA olarak biz de aynı hedefler doğrultusunda meslek liselerine ve öğrencilerine yönelik faaliyetler yürütüyoruz. İlk aşamada gençlerimizin etkili sunum teknikleri konusunda kendilerini geliştirmeleri için 3 ilde seçilen yaklaşık 200 meslek lisesi öğrencisine yönelik bir program hazırlandı. Eğitimlere katılımı artırmak ve gençlerimizi motive etmek için bir yarışma düzenlendi. Her ilde finale kalan 5 öğrenciye para ödülü verildi. Bu faaliyetler öğrencileri motive ederek nitelikli eğitimin artmasını sağlıyor dedi.

ÜLKEMİZİN 2023 HEDEFİ İÇİN ÖNEMLİ…

BEBKA Genel Sekreteri,“Ajansımız özellikle dağ ilçelerinde bulunan meslek lisesi öğrencilerinin, bölgemizin önemli sanayi kuruluşlarını ziyaret etmelerini sağladı. Teknik gezilere 227 meslek lisesi öğrenci ve 30 öğretmen katıldı. Ziyaretlerde firma yetkilileri tarafından tanıtıcı sunumlar yapılıp sonrasında üretim alanları gezildi. Bu, bir bakıma usta-çırak buluşması olarak da değerlendirilebilir. Ayrıca öğrenciler staj dönemi öncesinde bu firmalarla görüşme fırsatı buldu. İşgücü niteliklerinin geliştirilmesi, ülke genelinde olduğu gibi bölgemiz için 2023 yılı hedefleri açısından önceliklerimiz arasında yer almaya devam edecek ifadelerini kullandı.

Açılış programında konuşan İnegöl İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Doğru ise BEBKA’nın eğitime vermiş olduğu bu önemli destekten dolayı teşekkür ederek, bu proje ile mesleki eğitim kalitesinin artacağına dikkat çekti. Programın ardından BEBKA destekleriyle oluşturulan atölyeleri inceleyen Genel Sekreter Durak, modernize edilen motorlu araçlar ile tesisat ve iklimlendirme atölyeleri hakkında eğitimcilerden bilgi aldı.