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Mesleki eğitim merkezlerindeki öğrenci sayısı 1 milyon 376 bine ulaştı

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, mesleki eğitim merkezlerindeki öğrenci sayısının 1 milyon 376 bine ulaştığını belirterek, "Ülkemizin üretmesi ve kalkınması için mesleki eğitimi her alanda güçlendirmeye devam edeceğiz." dedi.

06 Nisan 2023 Perşembe 14:04
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Mesleki eğitim merkezlerindeki öğrenci sayısı 1 milyon 376 bine ulaştı

ANKARA AA - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, nitelikli iş gücü ve geleceğin ustalarının yetiştiği mesleki eğitim merkezlerindeki öğrenci sayısının 159 binden 1 milyon 376 bine ulaştığını bildirdi.

Özer, sosyal medya hesabından "Eğitimde Türkiye Yüzyılı" etiketiyle mesleki eğitim merkezlerinde eğitim alan öğrencilerin üretime yaptığı katkıları anlatan videolu paylaşımda bulundu.

Bakan Özer, paylaşımında, "Nitelikli iş gücü ve geleceğin ustalarının yetiştiği mesleki eğitim merkezlerimizdeki öğrenci sayımız, 159 binden 1 milyon 376 bine ulaştı. Ülkemizin üretmesi ve kalkınması için mesleki eğitimi her alanda güçlendirmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Mesleki Eğitim Merkezleri
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