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MEB, PIRLS hazırlıklarına başladı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 20 yıl aranın ardından Uluslararası Okuma Becerilerinde Gelişim Araştırması'na (PIRLS-2021) katılacak. Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, "Araştırma 48 ilde, 192 okulumuzda 4'üncü sınıf seviyesinde yaklaşık 7 bin öğrencimizin katılımıyla gerçekleştirilecek" dedi.

19 Mart 2021 Cuma 14:07
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MEB, PIRLS hazırlıklarına başladı

ANKARA - Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; PIRLS 2021 öğrenci başarı araştırması hazırlıkları çalışmaları kapsamında ilk bilgilendirme toplantısı Gaziantep'te gerçekleştirildi. Toplantıya, MEB Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürü Sadri Şensoy, Gaziantep İl Müdürü Yasin Tepe, okul yöneticileri ve öğretmenler katıldı.

Bakan Yardımcısı Özer, öğrenci başarısını izlemeyi amaçlayan çalışmaların eğitim sisteminin farklı bağlamlarda performansını değerlendirme açısından önemli geri beslemeler sağladığını belirterek, "MEB olarak eğitim sistemimizin performansını sürekli izleyerek elde ettiğimiz bulgulara göre iyileştirmeler yapıyoruz. Bu bağlamda 4, 7 ve 10'uncu sınıf düzeylerinde ilk kez Türkçe, Matematik ve Fen alanlarında kapsamlı bir izleme araştırması gerçekleştirdik" dedi.

20 yıl gibi uzun bir aradan sonra 2021 yılında PIRLS araştırmasına katılacaklarını söyleyen Özer, "Böylece, PISA'nın okuma alanında elde ettiğimiz sonuçlarla birlikte öğrencilerimizin okuma becerileri hakkında uluslararası ölçütlere dayalı değerlendirme sonuçlarını zenginleştirmiş olacağız. Bu toplantılar serisi ile arkadaşlarımız bu ölçme değerlendirme sistemi ve süreci hakkında bilgilendirmeler yapacaklar" diye konuştu.

'7 BİN ÖĞRENCİ KATILACAK'

Özer, PIRLS araştırmasına Türkiye'nin yalnızca 2001 yılında katıldığını, bu araştırmanın 5 yıllık döngüler halinde uygulanarak ilkokul 4'üncü sınıf öğrencilerinin okuduğunu anlama becerilerini ve okuma alışkanlıklarını ortaya koymayı hedeflediğini dile getirdi.

Bu araştırmanın, yalnızca öğrencilerin okuma becerilerini belirlemek için geliştirilen bilişsel testlerden oluşmadığını, ayrıca bu becerileri etkileyen faktörleri tespit etmek amacıyla okul, öğretmen, öğrenci ve veli anketlerini de kapsadığını vurgulayan Özer, "PIRLS 2021 döngüsü, salgın durumu da dikkate alınarak 14-28 Haziran 2021 tarihleri arasında uygulanacak. Araştırma 48 ilde, 192 okulumuzda 4'üncü sınıf seviyesinde yaklaşık 7 bin öğrencimizin katılımıyla gerçekleştirilecek" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
MEBPIRLS Hazırlıkları
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