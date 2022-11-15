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MEB: Mesleki eğitim merkezlerinde öğrenci sayısı 1 milyonu aştı

15 Kasım 2022 Salı 14:18
MEB: Mesleki eğitim merkezlerinde öğrenci sayısı 1 milyonu aştı

ANKARA - Milli Eğitim Bakanlığı, mesleki eğitim merkezlerinde öğrenci sayısının 11 ayda 1 milyonu aştığını duyurdu. Bakan Mahmut Özer, "Türkiye'nin her noktasında artık özellikle küçük ve orta ölçekli işletmeler için çırak, kalfa, usta bulma ile ilgili hiçbir sorun kalmadı" dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 15 Kasım itibarıyla mesleki eğitim merkezlerinde, kayıtlı 1 milyon 33 bin öğrenci bulunuyor. Öğrencilerin yüzde 30'unu kadınlar oluşturuyor. Mesleki eğitim merkezlerinde en çok öğrenci bulunan alan, yaklaşık 130 bin kişiyle güzellik ve saç bakım hizmetleri; 100 binin üzerinde öğrencisi olan diğer alanlar ise sırasıyla motorlu araçlar teknolojisi, yiyecek ve içecek hizmetleri ve moda tasarım teknolojileri oldu. Yaş sınırı olmaksızın meslek sahibi olmak isteyen en az ortaokul mezunu herkesin başvurabildiği, 33 alan ve 182 dalda nitelikli eğitim imkanı sunan mesleki eğitim merkezlerinde 3 yıl çıraklık, 1 yıl kalfalık eğitimleri veriliyor. Çıraklar 1658, kalfalar 2 bin 763 lira ücret alıyor.

BAKAN ÖZER: YIL BİTMEDEN HEDEFİN ÇOK DAHA ÖTESİNDE OLACAĞIZ

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ise 25 Aralık 2021'de 3308 sayılı 'Mesleki Eğitim Kanunu'nda önemli değişiklik yapıldığını belirterek, "Cumhurbaşkanı'mızın güçlü liderliğinde yaptığımız kanuni düzenlemenin hayata geçmesiyle kendilerinin ilk etapta işaret ettiği 1 milyon kayıtlı öğrenci hedefine ulaşmanın mutluluğu içindeyiz. Bu değişiklikle hem işveren hem de öğrenciler için çok cazip bir mekanizma ürettik. Yasal düzenleme öncesinde Türkiye'deki çırak ve kalfa sayısı 159 bindi. Şu anda mesleki eğitim merkezlerinde kayıtlı 1 milyon 33 bin öğrencimiz bulunuyor. Türkiye'nin her noktasında artık özellikle küçük ve orta ölçekli işletmeler için çırak, kalfa, usta bulma ile ilgili hiçbir sorun kalmadı. Yıl bitiminde bu hedefin çok daha ötesine geçeceğiz" açıklamasında bulundu. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Mesleki Eğitim MerkezleriMEB
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