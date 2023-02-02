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MEB, erken çocukluk eğitimini uluslararası arenada ele alacak

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: "İstanbul'da düzenleyeceğimiz Uluslararası Erken Çocukluk Eğitimi Zirvesi, dünya ülkeleriyle tecrübe paylaşımında bulunacağımız bir zirve olacak"

02 Şubat 2023 Perşembe 14:11
MEB, erken çocukluk eğitimini uluslararası arenada ele alacak

Milli Eğitim Bakanlığınca, Türkiye'de okul öncesi eğitim seferberliği kapsamında hayata geçirilen çalışmalar ile 2023 Erken Çocukluk Eğitimi Vizyonu'nun ele alınacağı "Uluslararası Erken Çocukluk Eğitimi Zirvesi", 9-10 Şubat'ta İstanbul'da yapılacak.
MEB'den yapılan açıklamaya göre, UNICEF işbirliğinde gerçekleştirilecek zirvede, Türkiye'nin son yıllardaki en öncelikli eğitim politikaları arasında yer alan okul öncesi eğitimin yaygınlaştırılması ve niteliğinin artırılması amacıyla hayata geçirilen çalışmalar ile "2023 Erken Çocukluk Eğitimi Vizyonu" ele alınacak.
Zirveye birçok ülkenin eğitim bakanları, erken çocukluk eğitiminde erişim, kalite ve kapsayıcılık alanlarında çalışmaları bulunan akademisyenler, uluslararası kuruluş ve STK temsilcileri ile eğitim uzmanları katılacak. Zirvenin açılış töreni, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve UNICEF'in Türkiye Temsilcisi Regina De Dominicis'in katılımıyla gerçekleştirilecek.
Uluslararası Erken Çocukluk Eğitimi Zirvesi kapsamındaki ilk panel, Bakan Özer moderatörlüğünde diğer ülkelerden gelen eğitim bakanlarının katılımıyla "Erken Çocukluk Eğitimi Politikaları" temasıyla yapılacak.
Zirvedeki diğer paneller ise "Erken Çocukluk Eğitiminde Fırsat Eşitliği Bağlamında Erişim ve Finansman" ile "Erken Çocukluk Eğitiminde Kalite ve Kapsayıcılık" konularında  akademisyenlerin katılımıyla düzenlenecek.
"Bize ışık tutabilecek deneyimlerden istifade etmiş olacağız"
Milli Eğitim Bakanı Özer, zirveye ilişkin, "Bakanlık olarak öncelik verdiğimiz eğitim politikalarından biri de eğitimde fırsat eşitliğinin güçlendirilmesi amacıyla okul öncesi eğitimin yaygınlaştırılması ve niteliğinin artırılmasıdır. Çünkü eğitimde fırsat eşitliği tüm eğitim sistemlerinin temelini oluşturuyor." ifadelerini kullandı.
Bakanlığın son bir yılda okul öncesi eğitim kademesindeki okullaşma oranını, OECD ortalamasına çıkartmak için 3 bin yeni anaokulu hedefiyle yola çıktığını belirten Özer, şunları kaydetti:
"Biz yola çıktığımız zaman Türkiye genelinde sadece 2 bin 782 tane anaokulu vardı ve henüz bir yıl tamamlanmadan 6 bin 4 anaokulu kapasitesini oluşturduk. Böylece 3 yaşta okullaşma oranını yüzde 9'dan yüzde 16'ya, 4 yaşta yüzde 16 olan okullaşma oranını yüzde 37'ye, 5 yaşta yüzde 65 olan okullaşma oranını da yüzde 99'a ulaştırdık. Bu bağlamda İstanbul'da düzenleyeceğimiz Uluslararası Erken Çocukluk Eğitimi Zirvesi, dünya ülkeleriyle tecrübe paylaşımında bulunacağımız bir zirve olacak. Biz okul öncesi eğitimde edindiğimiz tecrübeyi dünya ile paylaşma imkanı bulurken erken çocukluk eğitiminde bize ışık tutabilecek deneyimlerden istifade etmiş olacağız."

AA

Anahtar Kelimeler:
MEBBakanMahmut ÖzerçocukEğitim
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