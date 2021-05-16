Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 17
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1441
ALTIN
501.444
DOLAR
8.3566
STERLİN
11.9225
EURO
10.1202
New York Başkonsolosluğu sekreter alacak
New York Başkonsolosluğu sekreter...
Hasan Kalyoncu Üniversitesi öğretim elemanı alacak
H.Kalyoncu Üni. öğretim elemanı...
1994 model Lada Samara alıcısını bekliyor
1994 model Lada Samara...
Parke taşı temini ve döşenmesi işi 
Parke taşı temini ve...
Gayrimenkul satışı yapılacaktır
Gayrimenkul satışı yapılacaktır
İş fırsatları için hemen tıkla!

MEB'den 'yüz yüze eğitim' açıklaması

MEB'den 'yüz yüze eğitim' açıklaması geldi...

16 Mayıs 2021 Pazar 17:46
5 Okunma
MEB'den 'yüz yüze eğitim' açıklaması

ANKARA (DHA) 

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 17 Mayıs Pazartesi gününden itibaren 8 ve 12'nci sınıfların destekleme ve yetiştirme kurslarında yüz yüze eğitime geçileceğini, diğer kademelerdeki tüm eğitim ve öğretim kurumlarında 1 Haziran Salı gününe kadar uzaktan eğitime devam edileceğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Ülkemiz genelinde Covid-19 salgın tedbirleri çerçevesindeki kademeli normalleşme kapsamında 17 Mayıs Pazartesi gününden itibaren okul öncesi eğitim kurumları, özel gereksinimli öğrencilerimizin özel eğitim okul ve sınıfları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile 8 ve 12'nci sınıfların destekleme ve yetiştirme kursları/takviye kurslarında yüz yüze eğitime geçilecektir. Diğer kademelerdeki resmî ve özel, örgün ve yaygın tüm eğitim ve öğretim kurumlarında 1 Haziran Salı gününe kadar uzaktan eğitime devam edilecektir. Resmî ve özel tüm okul öncesi eğitim kurumları, özel gereksinimli öğrencilerimizin özel eğitim okul ve sınıfları,  özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile 8 ve 12'nci sınıf öğrencilerinin destekleme ve yetiştirme kursları/takviye kurslarında 17 Mayıs Pazartesi gününden itibaren 'Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyonu Önleme Kontrol Kılavuzu'ndaki koşullara uyulması şartıyla yüz yüze eğitime başlanabilecektir. Bu kapsamdaki öğrenci, öğretmen ve eğitim çalışanlarımızın salgın kısıtlamalarından etkilenmemesi için gerekli kolaylık, Valiliklerimiz tarafından sağlanacaktır. 1 Haziran Salı gününden itibaren yüz yüze eğitimin devamıyla ilgili karar, bu tarih öncesinde yapılacak durum değerlendirmesinin ardından kamuoyu ile paylaşılacaktır."

DHA

Anahtar Kelimeler:
MEBYüz Yüze Eğitim
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hasan Kalyoncu Üniversitesi öğretim elemanı alacak
Hasan Kalyoncu Üniversitesi öğretim elemanı alacak
“Aileler ve çocuklar dijital ayak izini öğrenmeli”
“Aileler ve çocuklar dijital ayak izini öğrenmeli”
Kılavuz: Misafir öğrenci sayısı artıyor
Kılavuz: Misafir öğrenci sayısı artıyor
“Üniversitelerde havacılıkla ilgili bölümler revaçta”
“Üniversitelerde havacılıkla ilgili bölümler revaçta”
34 öğretim üyesi alınacak
34 öğretim üyesi alınacak
AYDA 20 TL'YE İNGİLİZCE EĞİTİM
AYDA 20 TL'YE İNGİLİZCE EĞİTİM
"Farkındalık, her engelli için yeni fırsatlar sunuyor"
"Farkındalık, her engelli için yeni fırsatlar sunuyor"
LGS mayıs ayı örnek soru kitapçığı yayımlandı
LGS mayıs ayı örnek soru kitapçığı yayımlandı
Netlog araçları Darüşşafaka Sınavı için Türkiye yollarında
Netlog araçları Darüşşafaka Sınavı için Türkiye yollarında

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma