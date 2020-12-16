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MEB'den, öğretmenlere 'Dijital Okuryazarlık Kılavuzu'

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), öğretmenler için 'Dijital Okuryazarlık Öğretmen Kılavuzu' hazırladı. Covid-19 salgınıyla birlikte dijital teknolojilerin öğrenme sürecinin merkezi haline geldiğini kaydeden Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, kılavuzun dünya literatüründeki tüm yayınların uzmanlarca harmanlanması sonucu hazırlandığını belirtti.

16 Aralık 2020 Çarşamba 15:09
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MEB'den, öğretmenlere 'Dijital Okuryazarlık Kılavuzu'

ANKARA - Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Dijital Okuryazarlık Öğretmen Kılavuzu'nun, uzaktan eğitim süreciyle birlikte öğretmen, öğrenci ve velilerin dahil olduğu her yaştan insanın günlük hayatının merkezi haline gelen dijital teknolojileri doğru kullanma ihtiyacına dönük bir çalışma olduğuna dikkat çekildi. Çocukların dijital hayata katılmaları, öğrenmeleri ve çalışmalarında yol gösterecek öğretmenler için hazırlanan Dijital Okuryazarlık Öğretmen Kılavuzu'nun, 'Öğrencilerinize etkili dijital okuryazarlar olabilmeleri için nasıl destek olabilirsiniz?' sorusundan yola çıkarak oluşturulduğu belirtildi.

BAKAN SELÇUK: YÜZLERCE MESLEKTAŞIM BU KONUDA KAYNAK TALEP ETTİ

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, uzaktan eğitim süreci ile birlikte tüm öğretmenlerin kaçınılmaz bir şekilde etkin kullanmak durumunda kaldığı dijital teknolojiler konusunun en çok yardım talep edilen konu olduğunu belirtti. Hem bu taleplere yanıt verebilmek hem de öğretmenlerin en doğru yönlendirmeyi yapabilmesi için Dijital Okuryazarlık Öğretmen Kılavuzu’nun hazırlandığını kaydeden Bakan Selçuk, "Gündelik hayatımızı tümüyle değiştirmemize neden olan küresel salgın, dijital teknolojileri, öğrenme sürecine destek olacak bir unsur olmaktan çıkartıp sürecin merkezi haline getirdi. Yüzlerce meslektaşım bizden bu konuda eğitim, kaynak gibi destekler talep etti. Uzaktan eğitim süreciyle birlikte öğretmenlerimize sunduğumuz dijital beceri tabanlı mesleki gelişim programlarını artırdık. Şimdi de bu konuda dünya literatüründeki tüm yayınları uzmanlarca harmanlayarak, Dijital Okuryazarlık Öğretmen Kılavuzu’nu meslektaşlarımın kullanımına sunuyoruz. Öğrencilerimize bu dünyada doğru yolu bulabilmeleri için rehber olacak öğretmenlerimiz, öğrencilerine nasıl destek olabileceklerine dair tüm sorularına bu kılavuzda yanıt bulabilecekler" dedi.

KILAVUZ EBA PORTALINDA ERİŞİME AÇILDI

Dijital Okuryazarlık Öğretmen Kılavuzu, EBA portalı kütüphanesinde  http://cdn.eba.gov.tr/kitap/digital/#p=1 adresinde erişime sunuldu. Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü’nce hazırlanan kılavuzda, ‘Dijital Okuryazarlığın Temel Kavramları’, ‘Uygulamada Dijital Okuryazarlık’, ‘Dijital Okuryazarlığın Bileşenleri’, ‘Sınıfta Dijital Okuryazarlığı Teşvik Etmek’, ‘Dikkate Alınması Gereken Hususlar’, ‘Neler Yapabilirsiniz?’ gibi bölümler yer aldı. Kılavuzda ayrıca öğretmenlere bilgi teknolojilerini daha yaratıcı ve eleştirel biçimde kullanabilmeleri, bu konuda meslektaşları ile ortak bir dil oluşturabilmeleri için yardımcı olabilecek bir takım öneriler de sıralandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Dijital Okuryazarlık Öğretmen KılavuzuMEB
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