MEB'den 'Liselerde Bilim Uygulamaları Programı'

ANKARA - Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), öğrencilerin; bilim, teknoloji, çevre, ekonomi, eğitim, sanat, hukuk ve politika gibi alanlarda akademik becerilerini geliştirebilmeleri amacıyla konferans, panel, seminer, sempozyum, forum gibi bilimsel toplantılar düzenlemelerine imkan sağlayacak 'Liselerde Bilim Uygulamaları Programı'nı hayata geçirecek.



Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, söz konusu 'Liselerde Bilim Uygulamaları Programı'na ilişkin uygulama kılavuzu tüm illere gönderildi. Kılavuza göre program, bu ay sonu itibarıyla pilot olarak Adıyaman, Ankara, Aydın, Bursa, Iğdır, Isparta ve Samsun'daki Ortaöğretim Genel Müdürlüğüne bağlı liselerde, gelecek eğitim-öğretim yılından itibaren ise tüm illerdeki okullarda uygulanacak. Programla öğrencilerin, bilim, teknoloji, çevre, ekonomi, eğitim, değerler, coğrafya, tarih, kültür, edebiyat, sanat, ekonomi, hukuk, politika gibi alanlarda; bilimsel düşünme, araştırma ve sunum yapma, rapor hazırlama, kendini ifade etme gibi akademik çalışmalara altyapı oluşturacak becerilerinin geliştirilmesi ve farkındalık düzeylerinin artırılması amaçlanıyor. Bu kapsamda öğrenciler, konferans, panel, seminer, sempozyum, forum gibi türlerde bilimsel toplantılar düzenleyecek ve uygulamalı bilim çalışmaları yapacak. Programa, il veya ilçe milli eğitim müdürlükleri, Anadolu, fen ve sosyal bilimler liseleri, okul yöneticileri ve öğretmenler ile üniversitelerin ilgili bölümlerinde görevli akademisyenler katılım ve katkı sağlayacak. Bunun yanı sıra üniversitelerle de iş birliği yapılacak. Liselerde öğrenciler gruplar oluşturarak; fen bilimleri, matematik ve teknoloji/sosyal bilimler alanlarında konferans, panel, seminer, sempozyum, forum gibi türlerde bilimsel toplantılar düzenleyecek. Toplantılar öğrencilerin ilgi ve isteklerine göre, aralarında, 'Biyomedikal Cihaz Teknolojileri, Büyük Veri ve Veri Madenciliği, Ekolojik Denge, Elektrikli Araçlar, E-Ticaret, Geleceğin Teknolojileri, Genetik ve Biyoteknoloji, Havacılık ve Uzay, Nanoteknoloji, Nesnelerin İnterneti, Organik Tarım' gibi konuların bulunduğu 100'ü aşkın alanda yapılabilecek.



'YAPARAK ÖĞRENMELERİNE KATKI SAĞLAMAYI AMAÇLIYORUZ'



Programa ilişkin değerlendirmede bulunan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Öğrencilerimizin hayata hazırlanmaları çok önemli. Bu nedenle onları her açıdan desteklemeye çalışıyoruz ve uygulamalı olarak tüm süreçlere dahil ederek, yaparak öğrenmelerine katkı sağlamayı amaçlıyoruz. Hazırladığımız bu programla, lise öğrencilerimiz akademik çalışmalar yapabilmeyi, bilimsel toplantılar düzenlemeyi öğrenecekler. Bu toplantılar ve çalışmalar yoluyla hem bilim, teknoloji, çevre, ekonomi, eğitim, değerler, coğrafya, tarih, kültür, edebiyat, sanat, ekonomi, hukuk ve politika gibi alanlarda farkındalıkları artacak hem de bilimsel düşünme, araştırma yapma, rapor hazırlama, kendini ifade etme, sunum yapma gibi akademik alanlarda becerileri gelişecek" dedi.