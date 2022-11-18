Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
4.508,02
ALTIN
1.055,22
DOLAR
18,62
STERLİN
22,18
EURO
19,31
Ayvalık'ta 230 odalı otel açık artırma ile satılacak
Ayvalık'ta 230 odalı otel...
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi 59 Öğretim Üyesi alacak
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi...
Tarsus Belediyesi'nden kiralık işletmeler
Tarsus Belediyesi'nden kiralık işletmeler
DHMİ, Esenboğa Havalimanı’nın kapasite artırımına ilişkin ihale düzenleyecek
DHMİ, Esenboğa Havalimanı’nın kapasite...
Kültür ve Turizm Bakanlığı 110 Kütüphaneci istihdam edecek
Kültür ve Turizm Bakanlığı...
İş fırsatları için hemen tıkla!

MEB'den 'Liselerde Bilim Uygulamaları Programı'

18 Kasım 2022 Cuma 13:38
MEB'den 'Liselerde Bilim Uygulamaları Programı'

ANKARA - Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), öğrencilerin; bilim, teknoloji, çevre, ekonomi, eğitim, sanat, hukuk ve politika gibi alanlarda akademik becerilerini geliştirebilmeleri amacıyla konferans, panel, seminer, sempozyum, forum gibi bilimsel toplantılar düzenlemelerine imkan sağlayacak 'Liselerde Bilim Uygulamaları Programı'nı hayata geçirecek.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, söz konusu 'Liselerde Bilim Uygulamaları Programı'na ilişkin uygulama kılavuzu tüm illere gönderildi. Kılavuza göre program, bu ay sonu itibarıyla pilot olarak Adıyaman, Ankara, Aydın, Bursa, Iğdır, Isparta ve Samsun'daki Ortaöğretim Genel Müdürlüğüne bağlı liselerde, gelecek eğitim-öğretim yılından itibaren ise tüm illerdeki okullarda uygulanacak. Programla öğrencilerin, bilim, teknoloji, çevre, ekonomi, eğitim, değerler, coğrafya, tarih, kültür, edebiyat, sanat, ekonomi, hukuk, politika gibi alanlarda; bilimsel düşünme, araştırma ve sunum yapma, rapor hazırlama, kendini ifade etme gibi akademik çalışmalara altyapı oluşturacak becerilerinin geliştirilmesi ve farkındalık düzeylerinin artırılması amaçlanıyor. Bu kapsamda öğrenciler, konferans, panel, seminer, sempozyum, forum gibi türlerde bilimsel toplantılar düzenleyecek ve uygulamalı bilim çalışmaları yapacak. Programa, il veya ilçe milli eğitim müdürlükleri, Anadolu, fen ve sosyal bilimler liseleri, okul yöneticileri ve öğretmenler ile üniversitelerin ilgili bölümlerinde görevli akademisyenler katılım ve katkı sağlayacak. Bunun yanı sıra üniversitelerle de iş birliği yapılacak. Liselerde öğrenciler gruplar oluşturarak; fen bilimleri, matematik ve teknoloji/sosyal bilimler alanlarında konferans, panel, seminer, sempozyum, forum gibi türlerde bilimsel toplantılar düzenleyecek. Toplantılar öğrencilerin ilgi ve isteklerine göre, aralarında, 'Biyomedikal Cihaz Teknolojileri, Büyük Veri ve Veri Madenciliği, Ekolojik Denge, Elektrikli Araçlar, E-Ticaret, Geleceğin Teknolojileri, Genetik ve Biyoteknoloji, Havacılık ve Uzay, Nanoteknoloji, Nesnelerin İnterneti, Organik Tarım' gibi konuların bulunduğu 100'ü aşkın alanda yapılabilecek.

'YAPARAK ÖĞRENMELERİNE KATKI SAĞLAMAYI AMAÇLIYORUZ'

Programa ilişkin değerlendirmede bulunan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Öğrencilerimizin hayata hazırlanmaları çok önemli. Bu nedenle onları her açıdan desteklemeye çalışıyoruz ve uygulamalı olarak tüm süreçlere dahil ederek, yaparak öğrenmelerine katkı sağlamayı amaçlıyoruz. Hazırladığımız bu programla, lise öğrencilerimiz akademik çalışmalar yapabilmeyi, bilimsel toplantılar düzenlemeyi öğrenecekler. Bu toplantılar ve çalışmalar yoluyla hem bilim, teknoloji, çevre, ekonomi, eğitim, değerler, coğrafya, tarih, kültür, edebiyat, sanat, ekonomi, hukuk ve politika gibi alanlarda farkındalıkları artacak hem de bilimsel düşünme, araştırma yapma, rapor hazırlama, kendini ifade etme, sunum yapma gibi akademik alanlarda becerileri gelişecek" dedi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Liselerde Bilim Uygulamaları ProgramıMEB
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
“Akran zorbalığı yapan öğrencilere disiplin işlemi caydırıcı olacak”
“Akran zorbalığı yapan öğrencilere disiplin işlemi caydırıcı olacak”
Bakan Özer: Meslek liselerinin döner sermaye geliri yüzde 200 arttı
Bakan Özer: Meslek liselerinin döner sermaye geliri yüzde 200 arttı
Okullarda 'siber zorbalık' eğitimi
Okullarda 'siber zorbalık' eğitimi
MEB: Mesleki eğitim merkezlerinde öğrenci sayısı 1 milyonu aştı
MEB: Mesleki eğitim merkezlerinde öğrenci sayısı 1 milyonu aştı
Bakan Özer: Okul kütüphanelerinde kitap sayısı 103 milyonu aştı
Bakan Özer: Okul kütüphanelerinde kitap sayısı 103 milyonu aştı
YÖK Başkanı Özvar: Öncelikli alanlarda uzmanlaşan üniversiteleri destekleme kararı verdik
YÖK Başkanı Özvar: Öncelikli alanlarda uzmanlaşan üniversiteleri destekleme kararı verdik
KPSS ön lisans sonuçları açıklandı
KPSS ön lisans sonuçları açıklandı
175 milyon çocuğun okul öncesi eğitime erişimi bulunmuyor
175 milyon çocuğun okul öncesi eğitime erişimi bulunmuyor
Türkiye’de üniversite bünyesinde 'metaverse platformu' kuruldu
Türkiye’de üniversite bünyesinde 'metaverse platformu' kuruldu

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi فرص عمل في اسطنبول