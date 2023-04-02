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MEB'den, afet bölgesindeki 1 milyon 226 bin öğrenci ve veliye psikososyal destek hizmeti

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, deprem sonrası olumsuz duyguların etkilerini azaltmak ve psikolojik sağlamlıkları güçlendirmek amacıyla afet bölgesindeki 10 ilde 1 milyon 226 bin 659 kişiye psikososyal destek hizmeti verildiğini bildirdi.

02 Nisan 2023 Pazar 13:26
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MEB'den, afet bölgesindeki 1 milyon 226 bin öğrenci ve veliye psikososyal destek hizmeti

ANKARA AA- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yaptığı yazılı açıklamada, Bakanlığın, depremden etkilenen kişilerin temel fiziksel ya da psikolojik ihtiyaçlarının karşılanması, olası travma sonrası stres belirtilerinin olabildiğince azaltılması, kısa ve uzun dönemde daha uyum sağlayıcı bir işlevselliğin ve baş etmenin artırılması amacıyla öğrenci, öğretmen ve velilere psikolojik ilk yardım uygulandığını ifade etti.

Özer, "Depremden hemen sonra afet bölgesindeki 10 ilde rehber öğretmen ve psikolojik danışmanlar tarafından 782 bin 739 öğrenci ve 443 bin 920 de velimiz olmak üzere toplam 1 milyon 226 bin 659 kişiye psikososyal destek hizmeti sunuldu. Ayrıca deprem bölgesinden diğer illere giden Bakanlığımız bünyesindeki kurum ve kuruluşlara yerleştirilen öğrenci ve velilerimizle de yaklaşık 1 milyon 25 bin görüşme yapılarak psikolojik ilk yardım hizmeti sunuldu." bilgisini paylaştı.

4 ilde 44 noktada psikolojik danışma hizmetleri birimi oluşturuldu

Eğitim öğretimin 27 Mart'ta başladığı ve depremden en çok etkilenen Malatya, Kahramanmaraş, Hatay ve Adıyaman illerinde psikososyal destek hizmeti çalışmalarına devam edildiğini belirten Bakan Özer, bu illerde rehberlik ve araştırma merkezlerine bağlı 44 noktada rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri biriminin oluşturulduğunu bildirdi.

Bu birimlerin açılmasıyla Malatya'da 9 bin 8, Kahramanmaraş'ta 9 bin 849, Hatay'da 12 bin 677 ve Adıyaman'da 4 bin 844 öğrenci ve veliye rehberlik ve psikolojik danışma hizmeti sunulduğunu anlatan Özer, şöyle devam etti:

"Bu illerde okulların açılmasıyla Bakanlığımız tarafından hazırlanan psikososyal eylem planı doğrultusunda, deprem psikoeğitim programı sınıf rehber öğretmenleri, kayıp ve yas psikoeğitim programları ise rehber öğretmen ve psikolojik danışmanlarımız tarafından öğrencilerimize uygulanmaya başlandı. Öğretmen ve velilere yönelik kayıp ve yas sürecine ilişkin bilgilendirme oturumları da rehber öğretmen/psikolojik danışmanlar tarafından düzenleniyor."

Okulların açılmadığı ilçelerde yürütülen faaliyetler

Milli Eğitim Bakanı Özer, henüz okulların açılmadığı ilçelerde ise psikososyal destek hizmetlerinin rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri birimlerince yürütüldüğünü aktardı.

Bu illerde LGS ve YKS'ye hazırlanan öğrencilere yönelik motivasyon, hedef belirleme, sınav kaygısı gibi konularda çalışmalar yapıldığını anlatan Özer, ayrıca rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri birimlerince öğrencilerin sosyal duygusal, akademik ve kariyer gelişimlerinin de desteklendiğini kaydetti.

Milli Eğitim Bakanı Özer, hayatı normalleştirmenin büyük oranla eğitimin normalleşmesine bağlı olduğunu, bu konuda çok hızlı adımlar attıklarını belirterek, bu yöndeki desteklerinin devam edeceğini bildirdi.

AA

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