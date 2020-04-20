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MEB'den 23 Nisan'a özel '100'üncü Yıl Marşı'

Milli Eğitim Bakanlığı'nca (MEB) 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100'üncü yıl dönümü dolayısıyla özel marş hazırlandı. Bakan Ziya Selçuk, "23 Nisan'da hep birlikte 'Yüzyıllar yaşa 23 Nisan' diyeceğiz" dedi.

20 Nisan 2020 Pazartesi 11:41
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MEB'den 23 Nisan'a özel '100'üncü Yıl Marşı'

ANKARA - Bakanlıktan yapılan açıklamada, 23 Nisan'ın 100'üncü yıl dönemi için marş hazırlandığı belirtilerek, "Mustafa Kemal Atatürk’ün armağanıyla dünya çocuklarına atfedilen tek bayram olan 23 Nisan’ın 100. yıl dönümüne özel olarak hazırlanan marşı çocuklarımız bu yıl evlerinde hep birlikte söyleyecekler" denildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Bakan Selçuk, 100'üncü yılın, marşı ve hatırası olmazsa eksik kalacağını belirtti. Selçuk, "Gönlümüzden geçen 23 Nisan haftasında okullarımızda çocuklarımızla birlikte 100'üncü yıl marşını söylemek, her okulun kendi videosunu hazırlamasını sağlamaktı. Korodaki çocuklarımız marşı seslendirmek için dahi evlerinden çıkmadılar, kayıtları evlerinde alarak gönderdiler. Onlar nasıl evlerinde seslendirdi ise, marşı dinleyen çocuklarımız da evlerinde seslendirecekler. 23 Nisan'da hep birlikte 'Yüzyıllar yaşa 23 Nisan' diyeceğiz. Sözleriyle, bestesiyle, sesleriyle, çekimleriyle, görüntüleriyle, kurgusuyla gönüllü olarak yanımızda olan tüm ekibe teşekkür ediyorum" dedi. 

KLİP ÇEKİMİ CEP TELEFONU KAMERASIYLA YAPILDI

Sözlerini Şermin Yaşar ve Mehmet Efe’nin birlikte yazdığı '23 Nisan 100'üncü Yıl Marşı’nı Gazi Üniversitesi Müzik Bölümü Öğretim Üyesi Orkestra Şefi Doç. Dr. Mehmet Efe besteledi, düzenlemesini ise Serkan Sönmez yaptı. '100'üncü Yıl Marşı'nı Hacettepe Devlet Konservatuvarı, Prof. Dr. Mehmet Sağlam Ortaokulu, Ulubatlı Hasan Ortaokulu öğrencileri evlerinde seslendirirken, ulusal egemenlik coşkusunun tek nefes olduğu marşa özel klip de hazırlandı. Koronavirüs önlemleri nedeniyle çocukların çekim ekipleriyle bir araya gelmemesi için görüntüler cep telefonu kamerası ile kayda alınırken, klibin yönetmenliğini Zeynep Günay Tan yaptı. Ünlü sanatçı Haluk Bilginer'in '23 Nisan, bu ülkede her çocuğun üzerine doğar doğmaz iliştirilmiş ve oradan asla alınamayacak bir bağımsızlık hediyesidir' spotunu seslendirmesiyle başlayan klipte, Türkiye’nin farklı bölgelerindeki evlerinde aynı coşkuya, aynı heyecana uyanan çocuklar, bebekler yer aldı.

23 NİSAN 100'ÜNCÜ YIL MARŞI

Gözlerimde ışık gibi

Bağımsızlık hediyesi

Uyandırır bir bayrama

Bu dünyada bir tek bizi


Gurur bizim, inanç bizim

Yarınlar bizim sen buna inan

Atamızdan armağan

Yüzyıllar yaşa 23 Nisan


Kanatlanan kuşlar gibi

Sonsuz mavi gökler gibi

Selam gönder tüm dünyaya

Dalgalanan bayrağım gibi


Gurur bizim, sevinç bizim

Yarınlar bizim sen buna inan

Atamızdan armağan

Yüzyıllar yaşa 23 Nisan

DHA

Anahtar Kelimeler:
Milli Eğitim Bakanlığı100üncü Yıl Marşı
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