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MCC.FATİH ELİBOL’DAN PERFORMANS KOÇLUĞU SERTİFİKA PROGRAMI BAŞLIYOR

Gelecek Bugün Başlar kitabının yazarı MCC Fatih Elibol, Gelecek Bugün Başlar (GBB) Derneği’nin yararına 38 saatlik Koçluk Eğitimi programına başlıyor. ACSTH onaylı koçluk eğitimi, Forbes tarafından dünyanın en iyi mentorlarından biri seçilen MCC Fatih Elibol tarafından normal fiyatının üçte bir fiyatına, 30 Ocak-10 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

10 Ocak 2023 Salı 10:38
MCC.FATİH ELİBOL’DAN PERFORMANS KOÇLUĞU SERTİFİKA PROGRAMI BAŞLIYOR

MCC Fatih Elibol tarafından hayat geçirilen GBB (Gelecek Bugün Başlar) derneğinin sosyal sorumluluk projelerine bir yenisi daha eklendi.

Forbes tarafından dünyanın en iyi mentör ve koçları sıralamasında yerini alan aynı zamanda Forbes tarafından seçilen ilk ve tek Türk olan MCC Fatih Elibol’un koçluk modeliyle fark yaratacaksınız.

Dünyanın en verimli koçluk modeli olarak Forbes tarafından seçilen 38 saatlik Koçluk Eğitimi programı yine Forbes tarafından dünyanın en iyi mentorlarından biri seçilen MCC Fatih Elibol tarafından normal fiyatının üçte bir fiyatına 30 Ocak-10 Şubat arasında gerçekleştirilecek.

Performans Koçluğu Acsth Sertifika Programı toplam 38 saat sürecek. Bu eğitimde kendine koç olmayı, doğru sorular sormayı, dinlemeyi öğreneceğiz. Eğitim sonunda sahip olunacak İCF onaylı sertifikalar ile koçluk eğitimine de adım atılmış olacak.

Büyük bir değişim ve dönüşüm yolculuğunda koçluk mesleğine güvenle ve sağlam adımlar atmanın ayrıcalığını size sağlayacak ACSTH onaylı, Yeni Nesil Hibrit Performans Koçluğu Programı , yaşamın her alanında uygulayabileceğiniz koçluk tekniklerini öğrenirken bu becerilerinizi derinleştirerek tam kapsamlı koçluk yetkinliği kazanacak, hem kendinize koçluk yapabilecek hem de koçluğu bir meslek olarak yaparak kendiniz yeni bir kariyer imkanı oluşturabileceksiniz.

Bilgi ve katılım için:

https://fatihelibol.com/performans-kocluk-sertifika-programi-2/
www.gelecekbugunbaslar.com
 

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Fatih ElibolGelecek Bugün BaşlarGelecek Bugün Başlar Kitabı
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