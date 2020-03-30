Liseye giriş sınavına koronavirüs etkisi

İSTANBUL - Koronavirüs bu yıl lise ve üniversite sınavına girecek öğrencileri doğrudan etkileyecek. Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un, ‘LGS kapsamındaki merkezi sınav sadece birinci dönem müfredatından yapılacak’ açıklamasının ardından lise sınavına girecek adaylara tavsiyelerde bulunan Mektebim Koleji Eğitim Genel Müdür Yardımcısı Erdem Çıplak, koronavirüs nedeniyle 16 Mart tarihinden itibaren tedbir uygulamaları kapsamında okullarda yüz yüze eğitimlere son verildiği ve uzaktan eğitim uygulamasına geçildiğini belirtti.

“EN AZ STRESLE GİRİLECEK BİR SINAV HAZIRLANACAKTIR”

8. sınıf öğrencilerinin girecekleri LGS’nin konu kapsamının yaşanan salgın sebebiyle değiştiğinin altını çizen Erdem Çıplak, “Konu kapsamının az olmasının getirdiği avantaj ve dezavantajlar olabilir. Konunun az olması nedeniyle tekrar yapmak, bilmediği konular hakkında çalışmak, eksiklerini gidermek daha kolay olacaktır. Diğer taraftan konu kapsamının dar olması, amacı sınama olan bu sınav sorularının daha zor olmasına neden olabilir. Süreç gözden geçirildiğinde öğrencilerin evde kalma süresi uzadı, materyallere erişimi kısıtlı oldu, stres atmak için argümanları azaldı. Millî Eğitim Bakanlığı’nın bu verileri göz önünde bulundurarak öğrencilerin en az stresle girecekleri bir sınav hazırlayacağını düşünüyorum” diye konuştu.



'TELEFONA MESAFE UYARISI

Erdem Çıplak, öğrencilerin alışık olmadıkları bir süreçten geçtiklerini dile getirerek şu uyarılarda bulundu:

"Herhangi bir sınıfta oturup birkaç saat boyunca soru çözmüyorlar. Sürekli evlerindeler, muhtemelen odalarında çalışıyorlar. Dolayısıyla evlerinde çalıştıkları ortamı düzenlemeli ve konsantrasyonlarını dağıtacak herhangi bir unsuru yakınlarında bulundurmamalılar. Özellikler okullarda telefonlarını kısıtlı kullanabiliyorlar. Evlerinde de aynı disiplini uygulamalılar ve derse ayırdıkları süre içinde telefonları görmeyecekleri ve sesini duymayacakları bir yerde muhafaza etmeliler. Derse başlarken öncelikle eksik oldukları konuları belirlemeliler. Konu kapsamı dar olduğu için eksik konuları gidermeleri çok uzun sürmeyecektir. Konu belirleme ve çalışma saatlerinin planlanması konusunda Rehber Öğretmenlerinden destek almaları yararlı olacaktır. Sonrasında soru tarzını bilmek çok önemli. Çözebildikleri kadar farklı soru çözmeleri gerekir. Çözemedikleri sorularla ilgili gerek mail gerekse diğer iletişim araçlarıyla öğretmenlerine ulaşarak sorularını çözdürmeleri gerekir.”



DİJİTAL ORTAMLARDAKİ SINAV DENEMELERİ ÖNEM KAZANDI

Dijital ortamda birçok yayının, deneme sınavlarını güncellediğini ve öğrencilerin güvenli olan site isimlerini öğretmenlerinden alarak buradaki deneme sınavlarını çözmeleri gerektiğini ifade eden Erdem Çıplak şunları kaydetti:

“Evlerinde yazıcı olmayan öğrenciler bu noktada soruyu dijital ortamda görüp çözümünü kağıt üzerinden yapmak zorunda kalabilir. Bu durum sınav alışkanlığı için bazen sorun yaratabilir ama üstesinden gelinmeyecek bir konu olduğunu düşünmüyorum. Hedeflerini iyi belirlemiş bir öğrenci için sürekli evde olmak bir avantaj bile yaratabilir. Yeter ki çalışma düzeni ve ortamı iyi planlanmış olsun. Deneme sınavları ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığı bir destek sağlıyor. Örnek soruları, kazanım testlerini, deneme sınavlarını yayınlıyorlar. Birçok yayın da daha önce bahsettiğim üzere kendi web sitelerinden bazı deneme sınavlarını ulaşıma açıyor. Yine eğitim dernekleri online sınavlar yapıyor. Bu kurum ve kuruluşlar iyi takip edildiğinde yeterli sınava ulaşım sağlanmış olacaktır.”





MEKTEBİM KOLEJLERİNDE DURUM

Mektebim Kolejlerinin LGS için planlamalarına değinen Erdem Çıplak, “İlk günden itibaren senkron ve asenkron derslerimiz devam etmekte. Aynı zamanda online deneme sınavlarımızı planladık ve yapmaya başladık. Öğrencilerimiz öğretmenlerimiz ile sanal sınıflarda bir araya gelerek konu anlatımı ve soru çözümü yapıyorlar. Aynı zamanda ders çalışma planları hem koç öğretmenleri hem de rehber öğretmenleri tarafından kontrol ediliyor. Gerektiğinde güncelleme yapılıyor. Öğrencilerimizin her anında onlarla birlikteyiz. Böylece az önce bahsettiğimiz dezavantajları yaşamalarına engel oluyoruz. İyi bir iletişim sistemimiz var. İlk günden itibaren öğrenme materyallerine erişimde en ufak bir sorun yaşanmadı. Bu da öğrencilerimizin konsantrasyonun azalmamasında en büyük etken oldu” dedi.

Morallerinin yüksek olmasının ve konsantrasyonlarını sağlamalarının bu süreçte çok önemli olduğunu belirten Erdem Çıplak, “Kendilerini olumsuzluklar yerine olumlu tarafa yöneltmeleri lazım. Evin içinde yapmayı hoşlandıkları şeyleri bulmaları, ders dışında kalan zamanlarda kendilerini deşarj edebilecekleri argümanları bulmaları gerekir. Diğer taraftan velilerin de çalışma ortamında üzerlerine düşen görevleri yapmaları bu dönemde oldukça önem kazandı” tavsiyesinde bulundu.