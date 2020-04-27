Lise ve üniversite sınavına hazırlanan öğrencilere online dersler başladı

Öğrencilerin ve vatandaşların mağdur olmaması için Beşiktaş Akademi’deki derslerin online platforma taşındığını duyuran Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat derslere, Beşiktaş Akademi Youtube kanalı üzerinden erişim sağlanabileceğini belirtti.

BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ ONLINE UYGULAMALARINA BEŞİKTAŞ AKADEMİ'Yİ EKLEDİ

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Türkiye'de de 16 Mart’tan bu yana okullarda eğitim ve öğretime ara verildi. Beşiktaş Belediyesi de bu süreçte verdiği hizmetleri dijital belediyecilik anlayışı çerçevesinde online platformlara taşıdı. Online tıbbi destekten online diyetisyenlik desteğine kadar birçok alandaki hizmetleri sanal ortamda vermeye başladı. Pek çok çalışmayı online sisteme geçirerek vatandaşa hizmet vermeye devam eden Beşiktaş Belediyesi, bu uygulamalarına Beşiktaş Akademi’yi de ekledi. Lise Geçiş Sınavı (LGS) ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) hazırlık derslerinin yanı sıra halk oyunları ve Engelsiz Dans Topluluğu derslerinin de yer aldığı Beşiktaş Akademi artık online olarak Youtube kanalı üzerinden hizmet vermeye başladı. Her ders için ayrı bir oynatma listenin bulunduğu Beşiktaş Akademi YouTube kanalında, isteyen tüm vatandaşlar evlerde kaldığı bu süreçte kişisel gelişimlerine katkıda bulunabilecek.

"ONLINE HİZMETLER BU SÜREÇTE ÇOK ÖNEMLİ"

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat da online hizmetlerin bu süreçteki önemine vurgu yaparak sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Akpolat, “Salgınla mücadele sürecinde dijitalin tüm imkanlarını kullanarak ilerliyoruz. Beşiktaş Akademi'deki öğrencilerimiz için derslerimizi online ortama taşıdık. Çeşitli branşlardaki ders videolarımıza Beşiktaş Akademi Youtube kanalımızdan ulaşabilirsiniz” dedi.