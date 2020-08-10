LGS yerleştirme sonuçları açıklandı

ANKARA - LGS kapsamındaki ilk yerleştirme sonuçları, bakanlığın 'www.meb.gov.tr' internet adresinden açıklandı. Buna göre adaylar, yerleştirme sonuçlarına T.C. kimlik numaraları ve doğum tarihleri ile 'sonuc.meb.gov.tr' internet adresinden ulaşabilecek.

BAKAN SELÇUK, AÇIKLAMA YAPTI



Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, LGS yerleştirme sonuçlarına ilişkin Twitter hesabından açıklamada bulundu. Bakan Selçuk, "Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılan merkezi ve yerel yerleştirme sonuçlarını açıkladık. Liseye başlayacak öğrencilerimize şimdiden okullarınıza hoş geldiniz diyorum. Sınavla öğrenci alan Fen Liseleri, Sosyal Bilimler Liseleri ve Anadolu Liseleri yüzde 100 doldu. Anadolu liselerine yerleşen öğrencilerimizin yüzde 99’u ilk üç tercihlerinde yer alan bir Anadolu lisesine yerleştiler" ifadelerini kullandı.