Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 26
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1104
ALTIN
468.970
DOLAR
7.4259
STERLİN
9.6776
EURO
8.8388
YÖK'ün e-kayıt hizmeti ile yaklaşık 400 milyon lira tasarruf sağlandı
YÖK'ün e-kayıt hizmeti ile yaklaşık...
Eczacılardan 'kağıt reçete' uyarısı
Eczacılardan 'kağıt reçete' uyarısı
KPSS soru kitapçığı ve cevap anahtarı 14 Eylül'de yayımlanacak
KPSS soru kitapçığı ve cevap...
Muz yüklü konteynerde 112 kg uyuşturucu
Son Dakika
Muz yüklü konteynerde 112 kilogram...
Dolar 7.48 lirada
Son Dakika
Dolar 7.48 lirada
İş fırsatları için hemen tıkla!

KPSS soru kitapçığı ve cevap anahtarı 14 Eylül'de yayımlanacak

ÖSYM Başkanı Halis Aygün: Geçtiğimiz hafta sonu uyguladığımız KPSS Lisans Genel Yetenek Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumları sorularını ve cevap anahtarını 12-13 Eylül tarihlerinde yapılacak KPSS Alan Bilgisi oturumları ile birlikte 14 Eylül Pazartesi günü yayımlayacağız.

10 Eylül 2020 Perşembe 12:01
8 Okunma
KPSS soru kitapçığı ve cevap anahtarı 14 Eylül'de yayımlanacak

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Lisans Genel Yetenek Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri soruları ve cevap anahtarının 14 Eylül'de yayımlanacağını açıkladı.

ÖSYM Başkanı Halis Aygün, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Geçtiğimiz hafta sonu uyguladığımız KPSS Lisans Genel Yetenek Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumları sorularını ve cevap anahtarını 12-13 Eylül tarihlerinde yapılacak KPSS Alan Bilgisi oturumları ile birlikte 14 Eylül Pazartesi günü yayımlayacağız" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
ÖSYM Başkanı Halis AygünKPSS Soru Kitapçığı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
YÖK'ün e-kayıt hizmeti ile yaklaşık 400 milyon lira tasarruf sağlandı
YÖK'ün e-kayıt hizmeti ile yaklaşık 400 milyon lira tasarruf sağlandı
Bakan Selçuk: Yüz yüze eğitime özenli ve kontrollü bir geçiş yapacağız
Bakan Selçuk: Yüz yüze eğitime özenli ve kontrollü bir geçiş yapacağız
UÇAK SINIF
UÇAK SINIF
Bakan Selçuk'tan 'yüz yüze eğitim' açıklaması: Teknik hazırlıklarımız var
Bakan Selçuk'tan 'yüz yüze eğitim' açıklaması: Teknik hazırlıklarımız var
Üniversite öğrencileri için heykel tasarım yarışması
Üniversite öğrencileri için heykel tasarım yarışması
ÖSYM Başkanı Aygün: 2020-DGS sonuçları açıklandı
ÖSYM Başkanı Aygün: 2020-DGS sonuçları açıklandı
Üniversite geleceğin şeflerini yetiştiriyor
Üniversite geleceğin şeflerini yetiştiriyor
KPSS Ön Lisans Sınavı başvuruları bugün sona erecek
KPSS Ön Lisans Sınavı başvuruları bugün sona erecek
Bakan Ziya Selçuk, EBA ders programını paylaştı
Bakan Ziya Selçuk, EBA ders programını paylaştı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans