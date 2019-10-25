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KDK'dan, ÖSYM'ye sınav ücretlerinde indirim talebi

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), kuruma yapılan çok sayıda başvuru sonrası Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı'ndan sınav başvuru ücretlerinin makul düzeye çekilmesi için düzenleme yapılması yönünde tavsiye kararı verdi.

KDK'dan, ÖSYM'ye sınav ücretlerinde indirim talebi

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), kuruma yapılan çok sayıda başvuru sonrası Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı'ndan sınav başvuru ücretlerinin makul düzeye çekilmesi için düzenleme yapılması yönünde tavsiye kararı verdi.

25 Ekim 2019 Cuma 11:54
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KDK'dan, ÖSYM'ye sınav ücretlerinde indirim talebi

ANKARA - 

KDK'dan yapılan yazılı açıklamaya göre; yüzlerce vatandaş KDK'ya başvurarak, ÖSYM Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen sınavların başvuru ücretlerinin yüksek olduğunu söyleyerek, indirim yapılmasını talep etti. KDK, yaptığı araştırma ve inceleme sonucunda ÖSYM'ye tavsiye kararına bulundu. Kararda, sınavların eğitim hakkının bir uzantısı olduğu, sınav ücretlerinin yüksek oranda belirlenmesinin ekonomik olarak dezavantajlı olan kesimlerin bu hizmetten faydalanmasını güçleştireceği kaydedildi. KDK, eğitim-öğretim hizmetlerine ulaşmada öğrenciler arasında fırsat eşitliğinin sağlanmasının bir anayasal hak olduğunun altını çizdi.

'KAMU YARARI VAR'

Tavsiye kararında, özellikle maddi yetersizlik içindeki vatandaşların başvuru ücretlerinde indirime gidilmesinde kamu yararının bulunduğu belirtildi. KDK, ÖSYM'nin başvuru ücretleri sayesinde iş ve işlemlerini kaliteli yaptığını belirtiği savunması üzerine de, henüz işsiz olan gençler ve öğrencilerin ücretlerinde indirim yapılmasının hakkaniyetli olacağını vurguladı. KDK, ÖSYM'ye ilettiği tavsiye kararında, sınav başvuru ücretlerinin makul bir düzeye çekilmesini, sosyal devlet ilkesinin bir gereği olarak da işsiz gençlere ve öğrencilere başvuru ücretlerinde indirim tanıyacak bir düzenleme yapılmasını talep etti.

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KDKÖSYMSınav ücretleriIndirim Talebi
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