Kazanan öğrenci girişimleri küresel yarışmada ülkelerini temsil edecek

İSTANBUL- Dünyanın önde gelen meslektaşlar arası başarılı iş liderleri ağı olan Girişimciler Örgütü (EO) Avrupa Bölgesi Küresel Öğrenci Girişimci Ödülleri (GSEA) eleme yarışması, 6-7 Nisan 2023 tarihlerinde Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleşecek.

EO'nun kolejde ya da üniversitede eğitimlerine devam ederken bir işletmeye sahip ya da işletmeci öğrenciler için geliştirdiği önde gelen bir ödül programı olan GSEA, bu yıl İstanbul’da yapılacak. Bölgede temsil edilen 14 ülkenin öğrencileri, YouTube üzerinden yayınlanan The Start It Up isimli dizide yer alabilmek için yarı finalde yarışacak. 2022 yılında YouTube'da 2,7 milyon görüntülemeye ulaşan Start It Up serisinin ikinci sezonu ise 2023 yılının haziran ayında gösterime girecek.

HABER: SELÇUK BULUT