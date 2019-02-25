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İstanbul'da okullara kar tatili

İstanbul'da 1 gün süre ile temel eğitim ve öğretime ara verildi

İstanbul'da okullara kar tatili

İstanbul'da 1 gün süre ile temel eğitim ve öğretime ara verildi

25 Şubat 2019 Pazartesi 10:19
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İstanbul'da okullara kar tatili

İSTANBUL,(DHA) 

İstanbul valisi Ali Yerlikaya İstanbul'da 1 gün süre ile temel eğitim ve öğretime ara verildiğini açıkladı.

Vali Yerlikaya resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul'da İlimizdeki olumsuz hava koşullarının ve kar yağışının devam etmesi nedeniyle, temel eğitim ve ortaöğretim kurumlarımızdaki eğitime bir (1) gün süreyle ara verdik." ifadelerini kullandı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği'nden ise konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Alınan meteorolojik veriler ile bölgemizde görülen kar yağışı ve olumsuz hava durumu nedeniyle 25 Şubat 2019 Pazartesi günü ilimiz dahilindeki bütün resmi ve özel temel eğitim ve orta öğretim kurumlarında eğitim ve öğretime ara verilmiştir." denildi. 

Açıklama şöyle devam etti:

Sözkonusu karar ile 03.12.2002 tarih ve 58 sayılı genelge uyarınca, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan malul ve engelliler, konik hastalığı bulunanlar ve hamile personel de ayrıca bir talimat ve talebe gerek kalmaksızın belirlenen tatil süresince izinli sayılacaklardır.

Vatandaşlarımız kar yağışı nedeniyle özellikle ulaşımda oluşabilecek tehlikelere karşı dikkatli ve tedbirli olmalarında fayda bulunmaktadır.  

DHA

Anahtar Kelimeler:
İstanbulOkul TatilKar Tatili
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