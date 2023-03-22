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İskenderun'daki depremzede öğrenciler, LGS sınavı ve YKS'ye "yüzen okul"da hazırlanacak

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "(İskenderun'a gelecek 2 bin kişi kapasiteli gemi) Gemiyi sadece LGS sınavına ve YKS'ye girecek öğrencilere tahsis edeceğiz. Bakanlık olarak her türlü öğretmen ve lojistik desteğini sağlayacağız." dedi.

22 Mart 2023 Çarşamba 14:22
İskenderun'daki depremzede öğrenciler, LGS sınavı ve YKS'ye "yüzen okul"da hazırlanacak
Hatay

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "her yerde ve şartta eğitime devam" mottosuyla hareket ettiklerini vurgulayarak, İskenderun'a gelecek 2 bin kişi kapasiteli "Karadeniz Lifeship Rauf Bey" gemisini LGS sınavı ve YKS'ye hazırlanan depremzede öğrencilere tahsis edeceklerini söyledi.

Bakan Özer, Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği Hatay'ın İskenderun ilçesine Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı koordinasyonunda Karadeniz Holding tarafından gönderilen Süheyla Sultan Gemisi Eğitim Merkezi'ndeki kuaförlük kursu ile anaokulu öğrencilerinin derslerine katıldı.

Bakanlıklar ve kurumlarla maksimum seviyede işbirliği yapılıyor

Ziyaretin ardından AA muhabirine açıklamalarda bulunan Özer, depremin ilk gününden itibaren "her yerde ve şartta eğitime devam" mottosuyla çadır, konteyner ve prefabrik okullarda çocukları eğitimle buluşturma gayretinde olduklarını dile getirdi.

Bakan Özer, depremlerin etkilediği illerde eğitim öğretime başlamadan önce travmayı atlatmaları için çocukları öğretmenleriyle buluşturup psikolojik sağlamlıklarını çok daha güçlü hale getirmek amacıyla bütün imkanların seferber edildiğini anlattı.

Bakanlıklar ve kurumlarla maksimum seviyede işbirliği yapıldığını aktaran Özer, "Milli Savunma Bakanlığımızla organize şekilde 10 ilimizde Mehmetçik okulları açtık. NATO çadır kentinde, 2 bin 400 öğrenci ve öğretmenin kalabileceği, LGS ve YKS'ye hazırlanabileceği eğitim kampüsünü ziyaret ettik. Yine, Milli Savunma Bakanlığımız 10 ilde 240'a yakın çadırda Mehmetçik okullarıyla, öğrencilerimizin eğitimle buluşması için her türlü destek ve katkıyı veriyor. Milli Savunma Bakanımıza en içten şükranlarımı sunuyorum." diye konuştu.

"El ele verdiğimiz zaman bu süreçleri atlatacağımıza inanıyoruz"

Özer, "Süheyla Sultan" gemisinde her türlü eğitim desteğinin sağlandığı sınıfları gördüklerine işaret ederek, 2 bin kişi kapasiteli "Karadeniz Lifeship Rauf Bey" gemisinin de İskenderun Limanı'na gelmek üzere yola çıktığını söyledi.

Depremzedeler için tahsis edilen gemide yürütülecek eğitim programına ilişkin bilgi veren Bakan Mahmut Özer, "Gemiyi sadece LGS sınavına ve YKS'ye girecek öğrencilere tahsis edeceğiz. Bakanlık olarak her türlü öğretmen ve lojistik desteğini sağlayacağız. Bu bölgede sınava hazırlanan öğrencilerimizin her türlü ihtiyacını bu gemiyle karşılayacağız. Milli Eğitim Bakanlığı olarak ilk defa denizde, bir gemiyle öğrencilerimizi sınavlara hazırlayacağız." dedi.

Bakan Özer, bu sürece katkı sunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile tüm ilgililere teşekkür ederek, "El ele verdiğimiz zaman bu süreçleri hızlı şekilde atlatacağımıza inanıyoruz. Bunlar geride kalacak. Bu bölgeler, hayat akışının eskisi gibi normal olduğu günlere tekrar dönecek." ifadelerini kullandı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Depremzede öğrencilerLGS SınavıYKSYüzen OkulIskenderun
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