IŞIK ÜNİVERSİTESİ YENİ AKADEMİK YILA “MERHABA” DEDİ

Törende konuşan Işık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Bülent Kahraman, 2022-2023 Akademik Yılının verimli ve başarılı olması dileğiyle sözlerine başlayarak “60 yıl çalışacak 100 yıl yaşayacaksınız, daha önce dünyanın karşılaşmadığı problemleri çözmek zorunda kalacaksınız. Elinizdekiyle yetinmeyin, ufkun arkasını görmeye çalışın, kendinizi yenileyin, statükoya teslim olmayın, problem çözerken yeni problemler kurgulamayı bilin. Başarılı olanlar eleştirel düşünenler, sorgulayanlar, yetinmeyenlerdir. Hayata geçirdiğimiz ve ‘IŞIK’lı Akademik Eğitim Modeli’ adını verdiğimiz interdisipliner, modüler eğitim sistemiyle yaratıcı düşünme ve 21. Yüzyıl yetkinliklerine sahip eleştirel düşünen, iletişim, işbirliği ve yaratıcılık becerileri yüksek insanlar yetiştirmeyi amaçlıyoruz” diye konuştu.