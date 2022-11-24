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Işık Üniversitesi ve Kariyer.net’ten Ortak Yarışma

Kariyer.net, en iyi dijital deneyimi kullanıcılara yaşatma vizyonu doğrultusunda Işık Üniversitesi iş birliği ile özel bir tasarım yarışması düzenliyor. 16 Kasım’da başlayan Designathon’da Işık Üniversitesi öğrencileri, Kariyer.net’in düzenlediği Kariyer Günleri dijital fuar platformu deneyimini kullanıcıya geçirecek mekân ve yaratıcı stant tasarımları yapacak. 19 – 23 Aralık tarihleri arasında yapılacak jüri değerlendirmesinin ardından 13 Ocak’ta başarılı projelere ödülleri takdim edilecek.

24 Kasım 2022 Perşembe 10:45
Işık Üniversitesi ve Kariyer.net’ten Ortak Yarışma

Kariyer Günleri dijital fuar deneyimini kullanıcıya yaşatmak amacıyla Işık Üniversitesi ve Işık Üniversitesi Tasarım Topluluğu ile iş birliği yapan Kariyer.net, Designathon adıyla özel bir tasarım yarışması düzenliyor. Işık Üniversitesi öğrencilerinin katıldığı Designathon’da öğrenciler dijital fuar ortamı için yaratıcı mekânlar ve stantlar tasarlayacak.Designathon’a katılıp proje yükleyen öğrencilere 3 aylık eğlence paketi (Çeşitli müzik, film dizi izleme platformlarına üyelik), Kariyer.net CV Hazırlama ve Mülakat Teknikleri Eğitimi, Kariyer.net İş Hayatı 101 Eğitimi ve Katılım Sertifikası verilecek.

Işık Üniversitesi Şile Kampüsü’nde düzenlenenlansmanla başlayan Designathon’da,öğrencilerden gelen projeleri, alanında uzman isimlerden oluşan jüri değerlendirilecek. Can Yalman Design tasarım stüdyosunun kurucusu Can Yalman, Işık Üniversitesi Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekanı, Endüstriyel Tasarım Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özgen Osman Demirbaş, Işık Üniversitesi Endüstriyel Tasarım Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Saltuk Özemir, Işık Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü Öğr. Gör. Betül Ozar ve Kariyer.net Ürün ve Pazarlama Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Ezgi Kargan’ın yer aldığı jürinin değerlendirmesinin ardından yarışmada dereceye girenler 13 Ocak Cuma günü düzenlenecek ödül töreninde açıklanacak. Designathon’da birincilik kazanan ekip toplamda 30 bin TL ödülün sahibi olacak. Ayrıca birincilik kazanan ekibin tasarımları Türkiye’nin gözde işverenlerinin yer aldığı, ulusal çaptaki Kariyer Günleri fuarlarında sergilenecek.

İş ve staj fırsatları Kariyer Günleri fuarında!

Geliştirdiği dijital çözüm ve hizmetlerle işverenleri doğru adaylarla buluşturmaya devam eden Kariyer.net, düzenlediği Kariyer Günleri fuarında şirketleri, hedef kitlesinde yer alan genç yetenekler ile buluşturarak işveren markalarını anlatabilecekleri online deneyimler sunuyor. Sektörün en iyi firmalarında iş ve staj fırsatı sunan Kariyer Günleri fuarında seminerler ve canlı yayınlarla firma yetkilileriyle birebir tanışma imkânı da yaratılıyor.

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