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İSİB’ten Rusya’ya Eğitim ve Sektörel Ticaret Heyeti Organizasyonu

İklimlendirme Sanayi İhracatçıları Birliği (İSİB), Rusya’nın başkenti Moskova’da Eğitim ve Sektörel Ticaret Heyeti organizasyonu düzenledi.

18 Nisan 2023 Salı 01:41
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İSİB’ten Rusya’ya Eğitim ve Sektörel Ticaret Heyeti Organizasyonu

İSTANBUL- Eğitim ve Sektörel Ticaret Heyeti organizasyonuna İSİB Yönetim Kurulunu temsilen İSİB Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Ünlü, Kazan ve Basınçlı Kap Sanayicileri Birliğini (KBSB) temsilen KBSB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Cevat Akkaya ve İSİB yetkilileri katıldı. 

Türkiye’den 16 firmanın katıldığı Eğitim ve Sektörel Ticaret Heyeti organizasyonu kapsamında Rusya Isıtma, Havalandırma, İklimlendirme, Isı Temini ve Bina Termal Fiziği Mühendisleri Derneği (ABOK) ile ortak bir çalışma yürütüldü.  Rusya tarafından toplam 47 katılımcının yer aldığı etkinlikte toplam 40 iş görüşmesi gerçekleştirildi.

Rusya Eğitim ve Sektörel Ticaret Heyeti programı;  ABOK başkanı Profesör Iurii Tabubshchikov ve İSİB Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Ünlü'nün konuşmaları ile başladı. 6 Nisan Perşembe günü Isıtma konu başlıklarında sunumlar gerçekleştirilirken 7 Nisan Cuma günü ise Havalandırma konu başlıklarında sunumlar gerçekleştirildi. İkili iş görüşmeleri ise sunumlarla eş zamanlı olarak yapıldı.

Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Müşaviri Ömer Kerman, etkinliği ziyaret ederek katılımcı firmalar ile görüşmeler gerçekleştirdi. Aynı gün akşamı Türk firmalar ve ABOK temsilcileri, İSİB tarafından verilen akşam yemeğine katıldı.

HABER: TAYYİP SALİH YILMAZ 

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Son Güncelleme: 18.04.2023 01:45
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