İoanna Kuçuradi Çağdaş Yaşam 17. Cumhuriyet Ödülü’ne layık görüldü

İSTANBUL- Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği tarafından 2007’den bu yana her yıl, TBMM’nin 10 Nisan 1928 tarihli toplantısında, Anayasanın 2. maddesi "Türkiye Devleti'nin dini İslam'dır." fıkrası ile 26. maddesinde yer alan “şeriat hükümlerinin TBMM tarafından yürütüleceğini” belirten cümlenin laikleşme ilkesi doğrultusunda kaldırılışının yıl dönümünde, Çağdaş Yaşam Cumhuriyet Ödülü verilmektedir.

Çağdaş Yaşam Cumhuriyet Ödülü’nün verileceği kişiler, Genel Merkez Yönetim Kurulu’nun belirlediği isimler arasından, ÇYDD üye, gönüllü ve gençlerinin oylarıyla belirlenmektedir.

Bu yıl on yedincisi takdim edilecek ödül sırasıyla Sn. Muazzez İlmiye Çığ, Sn. Fazıl Say, Sn. Sabih Kanadoğlu, Sn. Rıza Türmen, Sn. Yıldız Kenter, Sn. Genco Erkal, Sn. Gülriz Sururi, Sn. Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen, Sn. Prof. Dr. Fatih Hilmioğlu, Sn. Prof. Dr. Nermin Abadan Unat, Sn. Prof. Dr. Doğan Kuban, Sn. Prof. Dr. Ümit Kocasakal, Sn. Prof. Dr. İlber Ortaylı, Sn. Müjdat Gezen, Sn. Prof. Dr. Yücel Aşkın, Sn. Prof. Dr. Mehmet Haberal, Sn. Prof. Dr. Mustafa Yurtkuran, Sn. Prof. Dr. Ferit Bernay, Sn. Prof. Dr. Emre Kongar, ve Sn. Ataol Behramoğlu’na verilmiştir.

Ödül töreni, 10 Nisan Pazartesi Laiklik Günü’nde Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde düzenlenecektir.

HABER: EMİR YÜCEL