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İnegöl Meslek Yüksekokulu'nda mezuniyet coşkusu

13 Temmuz 2021 Salı 15:15
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İnegöl Meslek Yüksekokulu'nda mezuniyet coşkusu

MUSTAFA YILDIZ

BURSA - Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) İnegöl Meslek Yüksekokulu, 2020-2021 Akademik Yılı içerisinde diploma almaya hak kazanan tüm öğrenciler için çevrimiçi, dereceye giren öğrenciler için ise yüz yüze mezuniyet töreni düzenledi. Yüz yüze yapılan törende dereceye giren öğrencilere plaket ve anı belgeleri dağıtıldı.

BUÜ İnegöl Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Hikmet Sami Yıldırımhan, yüksekokul öğretim elemanları ve mezun öğrencilerin katıldığı mezuniyet töreni çevrimiçi olarak gerçekleştirildi. Yüksekokulu bölümlerinin her biri kendi oturumları ile mezuniyet toplantıları düzenledi. Mezuniyet toplantılarında ilgili programların başkanları açılış konuşmalarını yaptı. Ardından Yüksekokul Müdürümüz Prof. Dr. Hikmet Sami Yıldırımhan’ın konuşmaları katılımcılarla paylaşıldı. Okul Müdürü Prof. Dr. Hikmet Sami Yıldırımhan konuşmasında; hayattaki en önemli hususun eğitim ve deneyim olduğunu, öğrencilerin mezuniyet sonrası kendi alanları ile ilgili eğitimler almalarını ve bu konuda deneyim kazanmalarını söyledi. Prof. Dr. Yıldırımhan, aynı şekilde programa katılan velilere yönelik; ürettiği sosyal ve ekonomik fayda ile Türkiye’nin en önemli üniversitelerinin birinden mezun olduklarını ve bu katma değerin onların geleceğini şekillendirmede kilit rol oynadığını önemle ifade etti. Yıldırımhan konuşmasını şöyle tamamladı; “Çok değerli akademisyenlerimiz; sizleri yürekten tebrik ediyorum, bu gurur sizlerin, bu mutluluğun kaynağı sizin emekleriniz ve fedakârlıklarınızın eseri. Onlara karşı gösterdiğiniz ilgi ve sektöre uyum sağlayan eğitim anlayışınız ile öğrencilerimizi sadece sektöre değil sosyal bir hayata da hazırladığınız için teşekkür ederim.” Yıldırımhan, mezun öğrencilere hayatlarında başarılar diledi. Çevrim içi düzenlenen program mezun öğrencilerden dereceye girenlerin tebrik edilmesiyle sona erdi.

DERECE YAPAN ÖĞRENCİLERE YERLEŞKEDE TÖREN. Meslek Yüksekokulu yönetimi, dereceye giren öğrenciler için de okul kampüsünde bir tören düzenledi. Törene Okulu Müdürü Prof. Dr. Hikmet Sami Yıldırımhan, akademisyenler, idari personel, mezun öğrenciler ve aileleri katıldı. Tören salgın koşulları göz önünde bulundurularak gerçekleştirildi. Mezun olan öğrenciler arasından okulda dereceye giren ve bölümlerinde birinci olan öğrencilere plaket ve anı belgeleri takdim edildi. Tören, mezun öğrencilerin kep atmasıyla sona erdi.

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İnegöl Meslek Yüksekokulunda Mezuniyet Coşkusu
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