İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Resmi Gazate'de yayınlanan kararının ardından İGÜ Diş Hekimliği Fakültesi kuruldu. İGÜ, fakülte sayısını 4’e çıkardığını söyleyen Mütevelli Heyet Başkanı Abdulkadir Gayretli, YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç’ın, üniversiteleri yenilikçi ve girişimci olmaya sevk ettiğini belirterek, büyük Türkiye idealine ulaşmak için çalıştıklarını dile getirdi. Prof. Dr. Gayretli, “Prof. Dr. Saraç’ın açtığı ufkun peşinden gidiyoruz. Üniversite camiasına yaptığı katkıların önemi büyük. YÖK’ün yaptığı ufuk açan çalışmalar üniversitelere kalite getirdi. Üniversitelerin artık kalite ve uluslararasılaşma stratejileri var. Ortak üstün bir çabanın sonucu olarak, uluslararasılaşma disiplini ile yaptığımız çalışmalar da, bugün bizleri mevcut yükseköğretim kuruluşları arasında farklı bir yerde konumlandırıyor” dedi.

Üniversite olarak öğrencilerin tercihlerinde ilk sıralarda yer aldıklarını ifade eden Prof. Dr. Gayretli, “‘Gelişime Açık Ol’ sloganı ile gelişmeyi her zaman kendine ilke edinen bir üniversite olan İstanbul Gelişim Üniversitesi, şimdi de ‘Diş Hekimliği Fakültesi’ ile kapılarını açıyor. Hayırlı olsun. Bununla birlikte, 4 fakülte, 4 yüksekokul, 2 meslek yüksekokulu, 3 enstitü kapsamında 78 lisans, 63 ön lisans gündüz programı, 37 ön lisans gece programı 27 tezli – 22 tezsiz lisansüstü ve 6 doktora programımız bulunuyor” diye konuştu.

“YENİ BİR ÇIĞIR AÇACAĞIZ”

Bilimi ve aklı kendine rehber edinen öğrenciler yetiştirdiklerine vurgu yapan İGÜ Rektörü Prof. Dr. Burhan Aykaç ise, ulusal ve uluslararası alanda hep daha iyisine ulaşmak adına çalıştıklarını belirtti. Aykaç, “Sağlık alanında da daha nitelikli eğitim yapmak, bu alanda da ülkemize katkıda bulunmak istiyoruz. Diş Hekimliği Fakültesi ile yeni bir çığır açacağımıza inanıyorum” ifadelerini kullandı.