İELEV’in İlk Kadın Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Seda Çelik Teker!

İSTANBUL- İstanbul Erkek Liseliler Eğitim Vakfı Mütevelli Heyeti Olağan Toplantısı, İstanbul Erkek Lisesi Celal Ferdi Gökçay salonunda yapıldı. İELEV’in 2023-2025 dönemi için seçilen Dr. Seda Çelik Teker, vakfın tarihindeki ilk kadın Yönetim Kurulu Başkanı oldu.

İELEV’in başarılarıyla eğitim alanında kendinden gururla söz ettireceği hizmetleri daha yüksek düzeye çıkarmak, Sarı Siyah camia, öğrenci, öğretmen ve tüm paydaşlarına daha iyi bir öğrenim ve çalışma ortamı sunmak için çalışacak olan Dr. Seda Çelik Teker’in başkanlık ettiği kurulda; Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak Prof. Dr. Gökhan Uzgören, Genel Sekreter olarak ise Gediz Cürgül görev alacak. İELEV’in yeni yönetim kurulunda Muhasip Üye Volkan Kurt olurken; üyeler Can Eren, Serdar Sumay, İdil Şanal, Prof. Dr. Serhat Koloğlugil, Doç. Dr. Elif Posos Devrani, Av. Zeynep Erverdi ve Hale Yılmaz Akçay oldular.

HABER: GİZEM ÇAKAL