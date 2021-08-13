Hukuk Fakültesi için bir kişilik kontenjan

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Özel Hukuk ve Deniz Hukuku şartının arandığı ilanda 'Hukuk fakültesinden mezun olmuş, yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak' şartı konuldu. Kadro için başvuranlar arasında yer alan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Arslantaş'ın kızı İlayda İrem Arslantaş, ön değerlendirmede ALES, YDS ve mezuniyet ortalaması kriterlerine göre sonuncu sırada yer aldı. Buna rağmen sözlü sınavda 95 puan alan İrem Arslantaş, birinci oldu ve kadroya asil olarak seçildi. Diğer 9 aday ise baraj puanını dahi geçemedi. Fakat yoğun itirazlar ve medyada oluşan tepkilerle İlayda İrem Arslantaş istifa ettirildi.

NASIL BAŞLADI?

2019 yılında rektör yardımcısı Ali Arslantaş’ın baskıları sonrası görevinden ayrılan Prof. Dr. Başar Sırmagül'ün yerine, Prof. Dr. Muhammed Evvah Karakılıç atanmıştı. Prof. Dr. Karakılıç’ın, Kayserili olan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Arslantaş’ın hemşerisi olması ve üniversiteye geldikten sonraki iki yıl içinde profesörlük unvanı alarak etik kurulu başkanlığı, başhekim yardımcılığı, acil tıp anabilim dalı başkanlığı ve başhekimlik görevlerine ardı ardına atanması tıp fakültesinde çok tepki toplamıştı,

Atanması sonrasında başhekim yardımcıları ve üst düzey müdürleri görevinden ayrılmaya zorlayıp yerlerine çok tecrübesiz ve konuları ile ilgisiz bir ekip oluşturmuştu. Bu süreci tamamen Ali Arslantaş’ın direktifleri ile yönettiğini kendisinin emir kulu olduğunu her görevden aldığı kişiye beyan etmiştir. Tabi ki bu süreçte yönetimin desteği kesilince birçok ünitede başta organ nakil birim başkanı olmak üzere (Prof Dr Bülent Ünal) ve Hava uzay hekimliği bölüm başkanı beyin cerrahı Doç Dr Emre aydın gibi nitelikli işlem yapan doktor ayrılmış, istifalar ve hizmet aksamaları çokça yaşanmıştı, Usulsüzlüklerle ilgili söylentiler ayyuka çıkmış durumda iken hastanede en son ortaya çıkan durum performans adı altında yöneticilere ve bazı öğretim üyelerine usulsüz ödeme yapılması durumudur.

Yaşanan usulsüzlük iddiaları sonrasında da, ESOGÜ Başhekimi Prof. Dr. Evvah Karakılıç, Rektör Yrd. Prof. Dr. Ali Arslantaş, Tıp Fakültesi Dekanı Prof Dr Özkan Alataş ve yardımcısına en fazla olmak üzere pandemi kurulundaki bazı öğretim üyelerine performans adı altında pandemi bahanesi ile tavandan ödeme yapıldı. Yönetmeliğe aykırı olarak hem yönetici payı, hem de hekimlik uygulamaları adı altında iki kez ödeme yapıldığı ve yönetmeliğin sınırlamasına rağmen bunun 12 ay boyunca devam ettirildiği ortaya çıktı. Öğretim üyesi tavan ödeme tutarını geçmemesi gereken ödemeyi ikiye katlayarak 40 bin TL'yi bulan rakamlara ulaştığı ve 3 aylık sınırlamaya rağmen 2020 yılı boyunca devam ettiği ortaya çıktı.

Pandemi ile yakın temasta aktif görev alan hekimler ve diğer personel bu durumdan çok rahatsız olunca durumu Sayıştay'a bildirdi.

Bu durumu öğrenen üniversite personelleri ise 'Sayıştay Denetçiliği'ne yazı yazarak, "Hastanede bizim gibi 3 bin TL'ye çalışan çok sayıda hizmetkar varken, bu kişilerin iki ayrı tavan ödemesini kabul etmiyoruz. Rektörün bu durumdan haberi yok, bu durumu ise Başhekim Evvah Karakılıç, Rektör yardımcısı Ali Arslantaş organize ediyor. Devletimizin bu soyguna bir dur demesi, acilen müdahale etmesi gerekiyor" dediler.

Devlete çok ciddi rakamlarla zarar veriliyor!

Yetkili tüm kurumlara yazılarını yazan personeller, bir dilekçe de Çalışma Bakanlığı, SGK Başkanlığı'na yazdı. Belirtilen yazıda, 'ESOGÜ Tıp Fakültesi Hastanesinin faturalama sürecinde, sonra zamanlarda biz çalışanları zan altında bırakacak şekilde usulsüz uygulamalar yapılmaya başlanmıştır. SGK ile yapılan global bütçe nedeniyle kuruma yüksek miktarda aylık ödeme gelmekte olup, pandemi nedeniyle de yüksek miktar ilave para girişi olmuştur" denildi. Pandemiyi bahane ederek alınan yüksek rakamlara karşılık olarak ise, kurum yönetimi Mart 2020'den bu yana da çok az sayıda pandemi hastasını kabul etmiş, diğer hastaları da zorunlu kalmadıkça hastaneye almamışlardır

Bu süreçte üretilemeyen faturaları global bütçedeki açığı kapatmak için, hastane yazılım şirketi (HBYS) firması aracılığıyla her ayın 10'una kadar ilave 4-5 Milyon TL'lik hizmet ve malzeme girişleri hastalar üzerine usulsüz bir şekilde devlet kurumuna zarar verilmekte olup, faturayı yüksek göstermek adına usulsüz yapılan bu işlem biz çalışanları da vicdanen rahatsız etmektedir. SGK tarafından gerekli incelemelerin yapılmasını rica ediyoruz" yazıldı.

Sayıştay'dan Rektör, Başhekim ve yönetimine 1 Milyon TL'lik ceza kesildi!

Üniversite içinde yaşanan usulsüz olaylar zincirlemesini yetkili birimlere ulaştıran çalışanlar, az da olsa sonuca ulaştı. Sayıştay denetçileri üniversitede yaptıkları incelemeler sonucunda usulsüzlüğün yapıldığını belirtti ve cezayı kesti.

Sayıştay'ın 2020 denetiminde Eskişehir Osmangazi Hastanesi döner sermaye ödemelerinde rektör yardımcıları, dekan ve yardımcıları ile başhekime pandemi dönemi ödemeleri adı altında 1 milyon TL'ye varan bir ödemenin haksız yapıldığını Sayıştay tespit etti. Pandemi komisyonunun çoğunluğunu bu adı geçen yöneticiler oluşturmakta olup, başkanlığını rektör yardımcısı Prof. Dr. Ali Arslantaş'ın yaptığı ve 6 kişiden oluşan öğretim üyeleri ile birlikte 14 kişilik bir grubun oluşturduğu öğrenildi. 14 kişilik bu grubun ayda bir kez online olarak toplanmasının karşılığında zaten yönetici olarak ilave yüksek döner sermaye alan kişilerin komisyon ücreti olarak ta yüksek ücret almasını Sayıştay pandemi genelgesine aykırı bulup borç çıkarmıştır. Kesilen cezayı yaptıkları usulsüzlüğe rağmen çok bulan 3 kişilik rektör, başhekim ve rektör yardımcısı ekibi, 1 milyon TL'lik cezayı gizli kalması ve hemen ödemek kaydıyla 600 bin TL'ye düşürdü. Bu 600 bin TL'lik cezayı da 14 kişiden oluşan yönetim kadrosuna kesen 3 kişilik ekip, diğer üyelere de baskı yaparak itiraz hakkı tanımadan miktarları ödemeye zorladı.

En yüksek cezayı 3 kişilik ekip ödedi!

Özellikle yöneticilere yüksek rakamlar (100 Bin TL) geri ödeme cezası çıkarılmıştır. İlginç olan yöneticiler itiraz etmeksizin resmi yazışmaları gizleyerek kurulun diğer üyelerine de itiraz etmemeleri konusunda baskı yaparak kendi usulsüzlüklerinin ortaya çıkmasını (Ali Arslantaş - Evvah Karakılıç) önlemeye çalışmışlardır. Bu kesinlikle tekzip edilemeyecek bir sayıştay incelemesi sonucu çıkan cezadır.

Mr ve Anjiyo ihalelerindeki usulsüzlüğü KİK (Kamu İhale Kurumu) iptal etti!

Üniversitenin her bölümünde usulsüzlük olduğu ve yönetimin bu usulsüzlüklere ortak olduğu iddiası da çok güçlü. Hastanenin üç yıldan beri devam eden anjiyo cihazı kiralaması için ödediği aylık 60 bin TL ücret iptal edildi. Rektör yardımcısı, Dekan ve Başhekim'in elinde olan bu ihaleler ise daha yüksek paralar karşılığında yeniden yapıldı. Aylık olarak ödenen 60 bin TL'lik ihaleden çıkan yönetim, yeni kiralamayı ise 130 bin TL'ye yaptı. Başhekimin kontrolünde yapılan ve tek bir ihaleden üniversiteyi ve devleti ayda 70 bin TL zarara uğratan işlemler, KİK (Kamu İhale Kurumu) tarafından incelemeye alındı. Ayrıca MR hizmet alımı için yapılan ihalenin en az teklifi veren firmaya vermeyip en yüksek 3. rakamı veren firmaya verildiği ortaya çıkınca, KİK olaya hemen müdahale etti ve ihaleyi iptal etti.