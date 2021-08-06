Her yaz yeni bir dil projesi

MUSTAFA YILDIZ

BURSA - Bursa Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Bilal Kemikli, Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Sabahattin Dülger ve Bursa Eğitime Destek Platformu Başkanı Ali Yılmaz’ın imzaladığı protokol sayesinde lise öğrencileri her yaz yeni bir dil öğrenecek. BUÜ İlahiyat Fakültesi yerleşkesinde imzalanan protokol ile Bursa’da proje okulu olarak eğitim faaliyetlerine devam eden İmam-Hatip Lisesi öğrencilerinin her yaz tatilinde yeni bir dil öğrenmelerine yönelik kurslar düzenlenecek. İngilizce, Arapça, Almanca, Fransızca ve Farsça dillerinde yürütülecek proje beş yıl sürecek.

BEŞ SENEDE BİRDEN ÇOK DİL..

Protokol töreninde konuşan BUÜ İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Bilal Kemikli bu eğitim için salonda toplanmış öğrencilerimizi 5 sene sonunda birkaç dili öğrenmiş şekilde, fakültemizin öğrencisi olarak görmeyi umduğunu söyledi. Bunun yanı sıra fakülte olarak çeşitli paydaşlarla projeler üretmeye devam edeceklerini söyleyen Dekan Prof. Dr. Bilal Kemikli; “Fakültemiz 45 yıllık bir çınardır. 72 farklı ülkeden öğrencimiz bulunuyor. Ekvator’dan bile öğrencimizin olduğu, dünyanın farklı dillerinin konuşulduğu BUÜ İlahiyat Fakültesi’ne rahatlıkla “bir dünya fakültesi” diyebiliriz. Bu fakültenin önünü açacak şey arkadan gelen kaynaklardır. Bu kaynak sizsiniz. Sevgili öğrenciler, Fakültemiz binasını gezerken Fuad Sezgin, Mehmet Akif Ersoy, İbnü’l Cezeri, Molla Fenari, Necmettin Okyay gibi ilim, fikir, sanat ve devlet adamı sıfatıyla ön plana çıkmış isimlerle karşılaşacaksınız. İyi bir ilim adamı olursanız iyi bir devlet adamı da olursunuz. Sizi burada misafir ederken geleceğin ilim adamları olacağınıza inandığımı belirtmek istiyorum. Millet olarak ilerlememiz sizlerin gayretlerinizle olacaktır. Bu güzel projeyi düşünen ve hayata geçiren Dekan Yardımcımız Prof.Dr. Muhammet Tarakcı hocamıza, yaz tatilinizi burada emek vererek geçirmeyi tercih ettiğiniz için size, sizleri Fakültemize gelmeye teşvik eden ailelerinize ve bu projeyi sizlere duyuran okul müdürlerinize çok teşekkür ediyorum” dedi.

PROJE ÖĞRENCİLERİMİZE FARKLI BAKIŞ AÇILARI KAZANDIRACAK..

Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Sabahattin Dülger ise “Muhammet Tarakcı hocamızın teklif ettiği bu projeyi dinlediğim anda hayır diyemeyeceğimiz nitelikte olduğunu anladım. Pek çok noktada öğrencilerimize katkı koyacak ve farklı bakış açıları kazandıracak bir çalışma. Proje aynı zamanda farklı okullardan gelen öğrencilerle, okullarımız arasındaki ilişkileri de kuvvetlendirecektir. Proje sonunda öğrencilerimizin daha farklı ve daha ileri beklentiler içerisine gireceğini ümit ediyorum. Kazanımlarını daha üst noktalara taşıma anlamında bunun önemli olduğunu düşünüyorum. Projenin BUÜ İlahiyat Fakültesi’nde uygulanıyor olması da ayrıca kaliteyi ve niteliği arttıracaktır. Projenin hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ederim” şeklinde konuştu. Bursa Eğitime Destek Platformu Başkanı Ali Yılmaz konuşmasında; “81 vilayette faaliyet gösteren bir organizasyonun parçasıyız. Çeşitli kurumlarla iş birliği yaparak faaliyet gösteriyoruz. Bu projeyi duyunca oldukça heyecanlandık. Elimizden gelen bütün desteği vermeyi bir borç bildik. Diğer STK’larla bir araya gelerek projeye maddi katkımızı sunacağız. Bu güzel projenin hayata geçirilmesine katkı veren herkese teşekkür ediyorum” dedi.