Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 24°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
102784
ALTIN
276.267
DOLAR
5.6929
STERLİN
7.0587
EURO
6.2557
Gazeteci Aykut Kaya Dünya Evine Girdi
Gazeteci Aykut Kaya Dünya Evine...
Çocuğunuz yemek yerken yoruluyorsa dikkat
Çocuğunuz yemek yerken yoruluyorsa dikkat
TFF 1'inci Lig'de 7'nci hafta Altay-Bursaspor maçıyla açılıyor
TFF 1'inci Lig'de 7'nci hafta...
Darüşşafaka ile Tekfen 2019-2020 sezonuna birlikte devam edecek
Darüşşafaka ile Tekfen 2019-2020 sezonuna...
Fenerbahçe ile Antalyaspor arasında 47'nci randevu
Fenerbahçe ile Antalyaspor arasında 47'nci...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Hayırsever sanatçıdan anlamlı yardım

Yurtdışında ünlenen ve müzik çalışmalarına yaklaşık 1 yıldır Türkiye’de devam eden Mr. Jade, yaptığı hayır işleriyle de adından söz ettiriyor. Ünlü şarkıcı son olarak Kocaeli’nin Körfez İlçesi’nde bulunan bir okulun fen laboratuvarının yapımını üstlendi.

Hayırsever sanatçıdan anlamlı yardım

Yurtdışında ünlenen ve müzik çalışmalarına yaklaşık 1 yıldır Türkiye’de devam eden Mr. Jade, yaptığı hayır işleriyle de adından söz ettiriyor. Ünlü şarkıcı son olarak Kocaeli’nin Körfez İlçesi’nde bulunan bir okulun fen laboratuvarının yapımını üstlendi.

03 Ekim 2019 Perşembe 11:36
60 Okunma
Hayırsever sanatçıdan anlamlı yardım

  

HABER: DİNÇER KARACALAR


Körfez-Yarımca’nın Hacı Osman Mahallesi’nde bulunan Yarımca Ortaokulu'nun bir velisi olan Erkan Canpolat, okulun fen laboratuvarı ihtiyacı için akrabası Mr. Jade’ye (Özkan Şen) ulaştı. Yardımseverliğiyle bilinen ünlü şarkıcı, gönderdiği yardımla laboratuvarın yaptırılmasını sağladı.


MÜDÜRDEN TEŞEKKÜR PLAKETİ


Mr. Jade, daha sonra okulu ziyaret ederek fen laboratuvarını gezdi. Laboratuvarın girişine adının yazıldığını görünce çok mutlu olan ünlü şarkıcı, öğrencilerle de bir süre sohbet etti. Okul müdürü Alparslan Dalkılıç, yaptığı yardım nedeniyle sanatçıya teşekkür plaketi verdi. Plaketin takdimi sırasında Mr. Jade’nin menajeri ve yapımcısı Fatih Aksoylu, yardımı temin eden veli Erkan Canpolat ve yerel sanatçı Velican Kaya da okulda hazır bulundu.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Hayırsever Sanatçıdan Anlamlı YardımDinçer Karacalar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Maltepe Üniversitesi yeni eğitim yılını törenle açtı
Maltepe Üniversitesi yeni eğitim yılını törenle açtı
İTÜ - İTHİB İŞBİRLİĞİ İLE TÜRKİYE’DE İLK TEKNİK TEKSTİLLER YÜKSEK LİSANS PROGRAMI HAYATA GEÇİYOR
İTÜ - İTHİB İŞBİRLİĞİ İLE TÜRKİYE’DE İLK TEKNİK TEKSTİLLER YÜKSEK LİSANS PROGRAMI HAYATA GEÇİYOR
Ar-Ge'ye kaynak ayırmayan vakıf üniversitelerinin kontenjan talepleri reddedilecek
Ar-Ge'ye kaynak ayırmayan vakıf üniversitelerinin kontenjan talepleri reddedilecek
Bakan Selçuk: Son verileri kamuoyu ile paylaşacağız
Bakan Selçuk: Son verileri kamuoyu ile paylaşacağız
Yeni akademik yıl ‘entelektüel sorumluluk’ ile başladı
Yeni akademik yıl ‘entelektüel sorumluluk’ ile başladı
MEB'den 'Mahmut Tuncer’li ders kitabı yok' açıklaması
MEB'den 'Mahmut Tuncer’li ders kitabı yok' açıklaması
Farkındalık Okulu’nda eğitimler devam ediyor
Farkındalık Okulu’nda eğitimler devam ediyor
“Okumak Güzeldir” Projesine Gençlerden Yoğun İlgi
“Okumak Güzeldir” Projesine Gençlerden Yoğun İlgi
Ağır okul çantası erkeklerin eğri durmasına, kızların kambur olmasına neden oluyor
Ağır okul çantası erkeklerin eğri durmasına, kızların kambur olmasına neden oluyor

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans