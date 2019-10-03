Hayırsever sanatçıdan anlamlı yardım

HABER: DİNÇER KARACALAR





Körfez-Yarımca’nın Hacı Osman Mahallesi’nde bulunan Yarımca Ortaokulu'nun bir velisi olan Erkan Canpolat, okulun fen laboratuvarı ihtiyacı için akrabası Mr. Jade’ye (Özkan Şen) ulaştı. Yardımseverliğiyle bilinen ünlü şarkıcı, gönderdiği yardımla laboratuvarın yaptırılmasını sağladı.



MÜDÜRDEN TEŞEKKÜR PLAKETİ



Mr. Jade, daha sonra okulu ziyaret ederek fen laboratuvarını gezdi. Laboratuvarın girişine adının yazıldığını görünce çok mutlu olan ünlü şarkıcı, öğrencilerle de bir süre sohbet etti. Okul müdürü Alparslan Dalkılıç, yaptığı yardım nedeniyle sanatçıya teşekkür plaketi verdi. Plaketin takdimi sırasında Mr. Jade’nin menajeri ve yapımcısı Fatih Aksoylu, yardımı temin eden veli Erkan Canpolat ve yerel sanatçı Velican Kaya da okulda hazır bulundu.